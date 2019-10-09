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    Політика

    Уряд призначив вісім заступників міністрів та звільнив Ляпіну

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    Уряд призначив вісім заступників міністрів та звільнив Ляпіну

    У Міністерство цифрової трансформації призначено чотирьох заступників

    Кабінет міністрів призначив вісім заступників міністрів, з них один – перший заступник міністра енергетики та захисту довкілля, яким став Віталій Шубін.

    Про це 9 жовтня повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

    Зазначається, що уряд призначив:

    • Юлію Гусєву – заступником Міністра Кабінету Міністрів;
    • Костянтина Чижика – заступником Міністра енергетики та захисту довкілля з питань європейської інтеграції;
    • Олексія Сівіріна – заступником Міністра культури, молоді та спорту.

    У Міністерство цифрової трансформації призначено чотирьох заступників:

    • Олександра Борнякова – заступником Міністра;
    • Людмилу Рабчинську – заступником Міністра (з 15 жовтня 2019 р.);
    • Олександра Шелеста – заступником Міністра;
    • Валерію Іонан – заступником Міністра з питань європейської інтеграції.

    Також уряд звільнив Ксенію Ляпіну з посади Голови Державної регуляторної служби.

    До слова, 4 жовтня Верховна Рада схвалила програму дій уряду. 

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