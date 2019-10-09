Уряд призначив вісім заступників міністрів та звільнив Ляпіну



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У Міністерство цифрової трансформації призначено чотирьох заступників

Кабінет міністрів призначив вісім заступників міністрів, з них один – перший заступник міністра енергетики та захисту довкілля, яким став Віталій Шубін.

Про це 9 жовтня повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

Зазначається, що уряд призначив:

Юлію Гусєву – заступником Міністра Кабінету Міністрів;

Костянтина Чижика – заступником Міністра енергетики та захисту довкілля з питань європейської інтеграції;

Олексія Сівіріна – заступником Міністра культури, молоді та спорту.

У Міністерство цифрової трансформації призначено чотирьох заступників:

Олександра Борнякова – заступником Міністра;

Людмилу Рабчинську – заступником Міністра (з 15 жовтня 2019 р.);

Олександра Шелеста – заступником Міністра;

Валерію Іонан – заступником Міністра з питань європейської інтеграції.

Також уряд звільнив Ксенію Ляпіну з посади Голови Державної регуляторної служби.

До слова, 4 жовтня Верховна Рада схвалила програму дій уряду.