Уряд призначив вісім заступників міністрів та звільнив Ляпіну
У Міністерство цифрової трансформації призначено чотирьох заступників
Кабінет міністрів призначив вісім заступників міністрів, з них один – перший заступник міністра енергетики та захисту довкілля, яким став Віталій Шубін.
Про це 9 жовтня повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.
Зазначається, що уряд призначив:
- Юлію Гусєву – заступником Міністра Кабінету Міністрів;
- Костянтина Чижика – заступником Міністра енергетики та захисту довкілля з питань європейської інтеграції;
- Олексія Сівіріна – заступником Міністра культури, молоді та спорту.
У Міністерство цифрової трансформації призначено чотирьох заступників:
- Олександра Борнякова – заступником Міністра;
- Людмилу Рабчинську – заступником Міністра (з 15 жовтня 2019 р.);
- Олександра Шелеста – заступником Міністра;
- Валерію Іонан – заступником Міністра з питань європейської інтеграції.
Також уряд звільнив Ксенію Ляпіну з посади Голови Державної регуляторної служби.
До слова, 4 жовтня Верховна Рада схвалила програму дій уряду.