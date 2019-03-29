Кліматологи заперечили, що літо в Києві скоротилося



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Метеорологічне літо у столиці збільшилося до чотирьох місяців

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського заявляє про хибність тверджень завідувачки відділу кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазінової про скорочення метеорологічного літа у Києві. Про це йдеться в прес-релізі обсерваторії.

«Останніми днями українські ЗМІ, в тому числі Перший канал українського радіо розповсюджують хибну інформацію щодо зменшення тривалості літа в останні десятиліття, яка виходить від завідувача відділу кліматичних досліджень та прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України, доктора фізико-математичних наук, професора Мартазінової В.Ф.», - йдеться в документі.

Насправді, за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського у місті Києві середня тривалість метеорологічного літа у XXI столітті збільшилась на тиждень і досягає 124 дні, тобто чотирьох місяців, а не двох, як стверджує Мартазінова.

«У зв’язку з викладеним, просимо припинити трансляцію хибних тверджень п. Мартазінової…» - зазначили в обсерваторії.

Нагадаємо, раніше Мартазінова повідомила, що кліматичні зміни призвели до того, що літо в Україні стало значно коротше. Вона зазначила, що літо починається з середини червня і закінчується в серпні - з 15 серпня до 1 вересня.