В Україні літо скоротилося до двох місяців, - кліматологи



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Осінь в Україні зазвичай тепла, - Мартазінова

Літо починається з середини червня і закінчується в серпні - з 15 серпня до 1 вересня, - метеоролог

Кліматичні зміни призвели до того, що літо в Україні стало значно коротше. Про це на прес-конференції сказала завідувачка відділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова.

Мартазінова зазначила, що літо починається з середини червня і закінчується в серпні - з 15 серпня до 1 вересня.

«Наше літо стало коротшим», - сказала вона, нагадавши про те, що з 1 вересня вже починаються дощі і зниження температури.

При цьому вона зазначила, що осінь в Україні зазвичай тепла. «Що у нас хорошого залишилося, це у нас залишилася осінь», - повідомила Мартазінова.

Нагадаємо, кліматологи дали прогноз до кінця весни, згідно з яким наприкінці травня - першій половині червня очікується прохолодна погода з дощами.

Як повідомлялося, кліматологи дали прогноз погоди на день виборів президента України 31 березня 2019 року. Згідно з прогнозом, наприкінці березня – на початку квітня в Україні очікуються заморозки, але похолодання буде короткостроковим.