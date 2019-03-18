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    Суспільство

    В Україні літо скоротилося до двох місяців, - кліматологи

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    Осінь в Україні зазвичай тепла, - Мартазінова - В Україні літо скоротилося до двох місяців, - кліматологи
    Осінь в Україні зазвичай тепла, - Мартазінова

    Літо починається з середини червня і закінчується в серпні - з 15 серпня до 1 вересня, - метеоролог

    Кліматичні зміни призвели до того, що літо в Україні стало значно коротше. Про це на прес-конференції сказала завідувачка відділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова.

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    Мартазінова зазначила, що літо починається з середини червня і закінчується в серпні - з 15 серпня до 1 вересня.

    «Наше літо стало коротшим», - сказала вона, нагадавши про те, що з 1 вересня вже починаються дощі і зниження температури.

    При цьому вона зазначила, що осінь в Україні зазвичай тепла. «Що у нас хорошого залишилося, це у нас залишилася осінь», - повідомила Мартазінова.

    Нагадаємо, кліматологи дали прогноз до кінця весни, згідно з яким наприкінці травня - першій половині червня очікується прохолодна погода з дощами.

    Як повідомлялося, кліматологи дали прогноз погоди на день виборів президента України 31 березня 2019 року. Згідно з прогнозом, наприкінці березня – на початку квітня в Україні очікуються заморозки, але похолодання буде короткостроковим.

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