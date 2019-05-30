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    «Книжковий арсенал» у Києві відвідали майже 57 тисяч людей

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    <p>&laquo;Одним із найпопулярніших проектів &laquo;Книжкового арсеналу&raquo; став &laquo;Ветеранський намет&raquo;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> - «Книжковий арсенал» у Києві відвідали майже 57 тисяч людей

    «Одним із найпопулярніших проектів «Книжкового арсеналу» став «Ветеранський намет»              

    Фото: Главком

    Понад 90 іноземних гостей приїхали на цьогорічний фестиваль із 30 країн

    Організатори дев’ятого міжнародного фестивалю «Книжковий арсенал» повідомили, що за час його проведення у Києві з 22 до 26 травня, захід відвідали майже 57 тисяч людей.

    Про це повідомили у прес-службі «Мистецького Арсеналу», на території якого і відбувся захід.

    «Для порівняння, у 2018 році на фестивалі було 53 тисячі відвідувачів. Протягом п’яти днів фестивалю понад тисячу новинок представили 150 українських видавництв; ілюстратори, дизайнери та художники – виставкові проекти, а у програмі фестивалю відбулась 491 подія, серед яких – зустрічі, дискусії, презентації, перформанси та концерти», – йдеться в повідомленні.

    Згідно з повідомленням, на цьогорічний «Книжковий арсенал» приїхали понад 90 іноземних гостей з 30 країн світу.

    Під час «Книжкового арсеналу» були представлені 11 виставкових проектів.

    «Одним із найпопулярніших проектів фестивалю став «Ветеранський намет», – повідомили організатори.

    Десятий «Книжковий арсенал» відбудеться з 20 до 24 травня 2020 року у «Мистецькому арсеналі» в Києві.

    До слова, президенту України Володимиру Зеленському під час його візиту на фестиваль «Книжковий арсенал» в Києві видавці подарували дитячу книгу про політику.

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