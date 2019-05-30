«Книжковий арсенал» у Києві відвідали майже 57 тисяч людей
«Одним із найпопулярніших проектів «Книжкового арсеналу» став «Ветеранський намет»
Понад 90 іноземних гостей приїхали на цьогорічний фестиваль із 30 країн
Організатори дев’ятого міжнародного фестивалю «Книжковий арсенал» повідомили, що за час його проведення у Києві з 22 до 26 травня, захід відвідали майже 57 тисяч людей.
Про це повідомили у прес-службі «Мистецького Арсеналу», на території якого і відбувся захід.
«Для порівняння, у 2018 році на фестивалі було 53 тисячі відвідувачів. Протягом п’яти днів фестивалю понад тисячу новинок представили 150 українських видавництв; ілюстратори, дизайнери та художники – виставкові проекти, а у програмі фестивалю відбулась 491 подія, серед яких – зустрічі, дискусії, презентації, перформанси та концерти», – йдеться в повідомленні.
Згідно з повідомленням, на цьогорічний «Книжковий арсенал» приїхали понад 90 іноземних гостей з 30 країн світу.
Під час «Книжкового арсеналу» були представлені 11 виставкових проектів.
«Одним із найпопулярніших проектів фестивалю став «Ветеранський намет», – повідомили організатори.
Десятий «Книжковий арсенал» відбудеться з 20 до 24 травня 2020 року у «Мистецькому арсеналі» в Києві.
До слова, президенту України Володимиру Зеленському під час його візиту на фестиваль «Книжковий арсенал» в Києві видавці подарували дитячу книгу про політику.