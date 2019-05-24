Зеленському подарували книгу «Політика для початківців» (відео)



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Зеленський на подарунок відреагував з гумором і взяв книгу

Президент Володимир Зеленський відвідав фестиваль «Книжковий арсенал»

Президенту України Володимиру Зеленському під час його візиту на фестиваль «Книжковий арсенал» в Києві видавці подарували дитячу книгу про політику.

Відповідне відео опублікувало видавництво «Книголав» на своїй сторінці в Facebook.

«Подарували президенту України Володимиру Зеленському нашу дитячу книжку «Політика для початківців». Він оцінив», - говориться у коментарі до відео.

Зеленський на подарунок відреагував з гумором і взяв книгу.

Нагадаємо, 23 травня Зеленський виступив на форумі інтернет-діячів iForum 2019 з доповіддю «Гарант Інновацій: створюємо майбутнє разом».

Зеленський та його команда з 27 травня запускають онлайн-проект «Ліфт», який дозволить охочим презентувати свої ідеї з діджиталізації держави.

Зеленський закликав українців пропонувати його команді «свої стартапи, проекти та реформи».