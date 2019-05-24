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    Зеленському подарували книгу «Політика для початківців» (відео)

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    <p>Зеленський на подарунок відреагував з гумором і взяв книгу</p> - Зеленському подарували книгу «Політика для початківців» (відео)

    Зеленський на подарунок відреагував з гумором і взяв книгу

    Президент Володимир Зеленський відвідав фестиваль «Книжковий арсенал»

    Президенту України Володимиру Зеленському під час його візиту на фестиваль «Книжковий арсенал» в Києві видавці подарували дитячу книгу про політику.

    Відповідне відео опублікувало видавництво «Книголав» на своїй сторінці в Facebook.

    «Подарували президенту України Володимиру Зеленському нашу дитячу книжку «Політика для початківців». Він оцінив», - говориться у коментарі до відео.

    Зеленський на подарунок відреагував з гумором і взяв книгу.

    Нагадаємо, 23 травня Зеленський виступив на форумі інтернет-діячів iForum 2019 з доповіддю «Гарант Інновацій: створюємо майбутнє разом».

    Зеленський та його команда з 27 травня запускають онлайн-проект «Ліфт», який дозволить охочим презентувати свої ідеї з діджиталізації держави.

    Зеленський закликав українців пропонувати його команді «свої стартапи, проекти та реформи».

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