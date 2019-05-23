Ветеранський намет на «Книжковому арсеналі»: література, створена війною (фото)



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«Ветеранський намет» на «Книжковому арсеналі» Фото: @stasdeina, Главком

На полицях Ветеранського намету представлені твори близько півсотні авторів, що пройшли війну

Вперше на фестивалі «Книжковий арсенал», який щорічно проходить у Києві, створено спеціальну локацію для книжок, написаних ветеранами війни на Донбасі. Виставка дістала назву «Ветеранський намет» і була презентована у перший день фестивалю - 22 травня. За словами організаторів, аналогів такої «концентрації» ветеранської літератури в одному місці в Україні поки що немає.

Локацію з ветеранськими книжками оформили в стилі справжнього намету. На «стінах» з брезенту - прапори.

«Ветеранський намет» на «Книжковому арсеналі»

На полицях представлені більше 80-ти книжок близько півсотні авторів-ветеранів.

«Ветеранський намет» на «Книжковому арсеналі»

За словами продавчинь, найбільше в перший день фестивалю люди купували книгу Оксани Чорної «Позивний Кассандра. Літо-2015».

Оксана Чорна зі своєю книгою «Позивний Кассандра. Літо-2015»

До «Ветеранського намету» завітав і п’ятий президент України Петро Порошенко з дружиною. Він купив кілька книжок на суму 560 грн, а також попросив Оксану Чорну підписати йому на пам’ять свій твір.

Петро Порошенко на «Книжковому арсеналі»

На офіційній церемонії відкриття «Ветеранського намету» були присутні генеральний директор «Мистецького Арсеналу» Олеся Островська, міністр у справах ветеранів Ірина Фріз, її заступник Олександр Терещенко, який також є кіборгом Донецького аеропорту та автором книги, а також ветерани-письменники Мартин Брест та Юрій Руденко.

Церемонія відкриття «Ветеранського намету»

«Книги наших ветеранів - то є зброя. Зброя, якою вони продовжують свій ратний шлях, вбиваючи останній цвях в російську пропаганду, стверджуючи правду, говорячи про те, що саме є російсько-українська війна і як її потрібно долати», - сказала Фріз.

За словами Олесі Островської, на «Книжковому Арсеналі» і раніше були присутні твори ветеранів війни на Донбасі, але вперше це відбувається так концентровано завдяки «Ветеранському намету».