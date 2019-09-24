Колишній заступник голови КМДА Давтян заперечує написання заяви про відставку



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Дмитро Давтян Фото: facebook.com/davtyan.dmytro

Дмитро Давтян зазначив, що Кличко бореться за своє політичне майбутнє і «тут вже не до сентиментів чи чоловічої гідності»

Колишній заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Дмитро Давтян заперечує написання заяви про відставку. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Пан (мер Києва, голова КМДА Віталій) Кличко на прес-конференції заявив, що я написав заяву про звільнення з посади заступника голови КМДА. З етичних міркувань критикувати не буду. Скажу лише, що заяву не писав, писати не збираюся, а про це дізнався з новин», - написав він.

Також він заявив, що Кличко бореться за своє політичне майбутнє і «тут вже не до сентиментів чи чоловічої гідності».

Зазначимо, що 23 вересня на пресконференції Кличко заявив про звільнення заступників голови КМДА Дмитра Давтяна і Олександра Спасибка.

Як повідомлялось, мер Києва у понеділок представив нового члена команди, що долучився до роботи над змінами в столиці, - відомого підприємця та новатора Максима Бахматова. Крім того, Також Віталій Кличко подякував двом заступникам голови КМДА - Олександру Спасибку і Дмитру Давтяну за їхню роботу.

Дмитро Давтян працював над проектами транспортної інфраструктури.

«Але тут теж є виклики, що долаються темпами, які не задовольняють киян і мене, як мера столиці. Це і темпи будівництва метро на Виноградар, і будівництво розв’язки на вулиці Богатирській, і зведення Шулявського шляхопроводу. Також є питання до роботи сфери паркування та впровадження електронного квитка в громадському транспорті», - підкреслив мер.

За його словами, міська влада сфокусована на всіх цих викликах і налаштована на їх розв’язання. З новими силами і більш ефективною роботою.