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    Кличко: Найближчим часом презентуємо політичну силу, з якою підемо на місцеві вибори

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    Мер Києва Віталій Кличко - Кличко: Найближчим часом презентуємо політичну силу, з якою підемо на місцеві вибори
    Мер Києва Віталій Кличко
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Київський міський голова пообіцяв, що найближчим часом презентує оновлену політичну силу

    Мер Києва Віталій Кличко заявив, що піде на місцеві вибори з оновленою політичною силою. Про це він сказав в ефірі телеканалу «Київ», йдеться на офіційному сайті Віталія Кличка.

    «Ми однозначно будемо брати участь у виборах, найближчим часом презентуємо оновлену політичну силу. І також, переконаний, треба домовлятися про  об’єднання зусиль - для того, щоб місто Київ розвивалося», - сказав Кличко.

    Також мер Києва наголосив на необхідності ухвалення такого закону про столицю, що гарантуватиме місту розвиток самоврядування, забезпечить киянам право обирати владу в своєму місті.

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    «Не випадково в місті Києві є пам’ятник Магдебурзькому праву. Не випадково місто Київ - це місто самоврядування. І дуже важливо, щоби кожен з киян мав право обирати владу міста, яка відповідальна виключно перед киянами. І оцінку роботи якої дають тільки мешканці столиці», - наголосив Кличко.

    Він підкреслив, що, в першу чергу, бореться за право киян обирати владу, за принципи демократії і самоврядування.

    «Йдеться не про прізвища чи якісь політичні сили. А про ключові принципи самоврядування, децентралізації. Щоб кияни обирали людину, яка бере перед ними зобов’яння втілити ту програму розвитку міста, що презентує мешканцям. І потім відповідає перед людьми за свою роботу», - наголосив Кличко.

    Як повідомлялось, з подачі київського міського голови у Верховній Раді зареєстрований альтернативний законопроєкт про столицю.

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