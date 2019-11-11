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    Компанія тестя Насірова знесла старовинний особняк у центрі Києва (фото)

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    Знесення садиби&nbsp;<span lang="UK">на вул. Лабораторній, 9-Б</span> - Компанія тестя Насірова знесла старовинний особняк у центрі Києва (фото)
    Знесення садиби на вул. Лабораторній, 9-Б
    Фото: Elisei Kh, Facebook

    Наразі ще триває судовий процес щодо зняття статусу пам’ятки з садиби

    У суботу, 9 листопада, забудовник ТОВ «Скайпроджект», пов'язаний з тестем ексглави ДФС Романа Насірова, зніс старовинний особняк XIX ст. на вул. Лабораторній, 9-Б.

    «Садиби XIX ст. на Лабораторній, 9-Б більше нема... Зараз забудовник, пов'язаний з тестем Романа Насірова, зносить її під будівництво четвертої вежі ЖК Metropole», - повідомив користувач Facebook Elisei Kh на своїй сторінці. 

    Нагадаємо, на початку жовтня Верховний Суд відкрив касаційне провадження у справі про зняття статусу пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення з особняка на вул. Лабораторній, 9-Б. Про це повідомили в Департаменті охорони культурної спадщини, який виступає третьою стороною у справі на боці держави. l 

    Відтак, компанія «Скайпроджект» звернулася до Міністерства культури з позовом про зняття статусу пам’ятки з садиби. Раніше ТОВ «Скайпроджект» через Окружний адмінсуд Києва та Шостий апеляційний адміністративний суд Києва скасувало наказ Міністерства культури від 15 вересня 2010 року №706/16-10, яким будинок було занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

    Проте, Міністерство культури звернулося з касаційною скаргою до Верховного Суду. Наразі судовий процес триває.


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    Забудовник хоче знести пам’ятку задля забудови ділянки.

    ТОВ «Скайпроджект»: код ЄДРПОУ 40486379, кінцевий бенефіціар (згідно з даними Єдиного державного реєстру) – Глімбовський Олександр Вацлович (тесть ексглави ДФС Романа Насірова).

    Київ суд Роман Насіров будівництво архітектура
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