Компанія тестя Насірова знесла старовинний особняк у центрі Києва (фото)



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Знесення садиби на вул. Лабораторній, 9-Б Фото: Elisei Kh, Facebook

Наразі ще триває судовий процес щодо зняття статусу пам’ятки з садиби

У суботу, 9 листопада, забудовник ТОВ «Скайпроджект», пов'язаний з тестем ексглави ДФС Романа Насірова, зніс старовинний особняк XIX ст. на вул. Лабораторній, 9-Б.

«Садиби XIX ст. на Лабораторній, 9-Б більше нема... Зараз забудовник, пов'язаний з тестем Романа Насірова, зносить її під будівництво четвертої вежі ЖК Metropole», - повідомив користувач Facebook Elisei Kh на своїй сторінці.

Нагадаємо, на початку жовтня Верховний Суд відкрив касаційне провадження у справі про зняття статусу пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення з особняка на вул. Лабораторній, 9-Б. Про це повідомили в Департаменті охорони культурної спадщини, який виступає третьою стороною у справі на боці держави. l

Відтак, компанія «Скайпроджект» звернулася до Міністерства культури з позовом про зняття статусу пам’ятки з садиби. Раніше ТОВ «Скайпроджект» через Окружний адмінсуд Києва та Шостий апеляційний адміністративний суд Києва скасувало наказ Міністерства культури від 15 вересня 2010 року №706/16-10, яким будинок було занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Проте, Міністерство культури звернулося з касаційною скаргою до Верховного Суду. Наразі судовий процес триває.





Забудовник хоче знести пам’ятку задля забудови ділянки.

ТОВ «Скайпроджект»: код ЄДРПОУ 40486379, кінцевий бенефіціар (згідно з даними Єдиного державного реєстру) – Глімбовський Олександр Вацлович (тесть ексглави ДФС Романа Насірова).