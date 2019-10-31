До Верховного Суду дійшла справа щодо старовинного особняка, який хоче знищити тесть Насірова



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Особняк на вул. Лабораторній, 9-Б

Тесть Насірова хоче знести пам’ятку задля забудови ділянки

На початку жовтня Верховний Суд відкрив касаційне провадження у справі про зняття статусу пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення з особняка на вул. Лабораторній, 9-Б. Про це повідомили в Департаменті охорони культурної спадщини, який виступає третьою стороною у справі на боці держави.

Відтак, компанія «Скайпроджект» звернулася до Міністерства культури з позовом про зняття статусу пам’ятки з садиби. Раніше ТОВ «Скайпроджект» через Окружний адмінсуд Києва та Шостий апеляційний адміністративний суд Києва скасувало наказ Міністерства культури від 15 вересня 2010 року №706/16-10, яким будинок було занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Проте, Міністерство культури звернулося з касаційною скаргою до Верховного Суду. Наразі судовий процес триває.

Забудовник хоче знести пам’ятку задля забудови ділянки.

ТОВ «Скайпроджект»: код ЄДРПОУ 40486379, кінцевий бенефіціар (згідно з даними Єдиного державного реєстру) – Глімбовський Олександр Вацлович (тесть ексглави ДФС Романа Насірова).