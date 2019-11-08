На місці київського Планетарію виросте «багатофункціональний комплекс»



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Столична влада дала дозвіл на реконструкцію Планетарію

Київ забудовується: де з’являться нові житлові комплекси?

Департамент містобудування та архітектури Київської міської держадміністрації опублікував свіжий пакет виданих містобудівних умов і обмежень на забудову столиці. Тож зовсім скоро у Києві можуть з'явитися нові будмайданчики і почнуть рости чергові житлові комплекси.

Про це повідомляється у блозі «Где в Киеве жить хорошо?».

Так, на вулиці Вірменській, 8/127 у Дарницькому районі (Харківський масив) між новобудовами може з'явитися ще один житловий хмарочос. Столичний Департамент містобудування та архітектури видав МУО на будівництво житлової висотки там. Цей мікрорайон вже виходить досить щільно забудований, і в жодному житловому комплексі не планують розміщувати об'єкти соціальної інфраструктури: дитячі садки, школи, амбулаторії.

Схоже, що замість Планетарію на розі вулиць Фізкультури і Великої Васильківської (Печерський район) скоро з'явиться щось зовсім інше. Департамент містобудування та архітектури видав власникам будівлі МУО на його реконструкцію в багатофункціональний комплекс. Висотність будівлі обмежена 26,8 м. Правда, за погодженням з Міністерством культури і аеропортом висота будівлі може бути змінена. Замовниками реконструкції виступають власники будівлі: Університет сучасних знань і ТОВ «Розвиток Ріелті».

На вулиці Шаповала, 1-3 (колишня вул. Механізаторів, Солом'янський район) поруч із ЖК «Ізумрудний», «Пори року», «Соло Парк» зовсім скоро з'явиться ще один житловий комплекс. Столичний департамент містобудування та архітектури видав ТОВ «Смарт Девелопмент» МУО на проектування багатофункціонального комплексу, до складу якого увійдуть готель і офіси.

Оскільки ділянки забудови розташовані практично в нижній точці досить крутої вулиці, департамент дозволив проектувати тут одне з найвищих будівель столиці - його гранична висота згідно може досягати 223,9 м.

У вересні 2019 року було видано містобудівні умови і обмеження на забудову ділянки по вулиці Електриків, 25-ж - чергового шматочка ЖК «Рибальський», на якому, згідно з генпланом проєкту, розташується будинок №1. Замовником проєктування виступило ГУ Нацполіціі в Києві, якому в серпні 2019 року було передано в постійне користування ділянку.

Як повідомляв «Главком», Департамент містобудування та архітектури Київської міської держадміністрації видав ТОВ «Манхеттен Інвест» містобудівні умови та обмеження на реконструкцію нежитлових будівель продовольчого ринку «Деміївський» по вул. Ізюмська, 1 під багатофункціональний комплекс. Відповідний наказ 26 вересня підписав в.о. директора Департаменту Олександр Яструбенко.

Висота будівель після реконструкції становитиме щонайменше 85,6 м, або орієнтовно 30 поверхів. Остаточну висоту буде визначено проектною документацією.