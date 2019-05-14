Фірма тестя Насірова через суд домагається дозволу на будівництво ЖК всупереч Генплану Києва



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Вулиця Жилянська

«Будресурс» вимагає видати містобудівні умови та обмеження для проектування багатофункціонального комплексу поблизу вокзалу

Суд зобов’язав Департамент містобудування та архітектури Київської міської держадміністрації видати ТОВ «Будресурс» містобудівні умови та обмеження для проектування багатофункціонального комплексу на вул. Жилянській 81, вул. Сім’ї Прахових (колишня – Гайдара), 5 у Голосіївському районі Києва. Про це свідчить постанова Шостого апеляційного адмінсуду від 25 квітня.

ТОВ «Будресурс» орендує 0,21 га на вул. Сім’ї Прахових, 5. Фірма отримала цю ділянку в оренду на 5 років у 2006 році під будівництво торговельно-офісного комплексу. У 2017 році Київрада поновила договір оренди ще на 5 років. На ділянці розташована будівля, що належить фірмі з 2003 року.

Крім того, «Будресурс» має у приватній власності ділянку площею 0,1 га на вул. Жилянській, 81. Фірма купила її у 2009 році у ВАТ «Нерухомість столиці».

У жовтні 2018 року «Будресурс» звернувся до Департаменту містобудування із заявою про надання містобудівних умов та обмежень для будівництва багатофункціонального комплексу на вказаних ділянках.

Департамент у наданні МУО відмовив у зв’язку з поданням неповного пакету документів (відсутнє викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000), відсутністю доступної інформації про основні параметри об’єкта будівництва у містобудівному розрахунку, а також – невідповідністю намірів забудови Генплану (це частково комунально-складські території, частково – території громадських будівель та споруд, і частково – території вулиць і доріг).

Суд назвав безпідставними доводи Департаменту. Зокрема, суд сказав, що у пакеті документів, який він переглянув, є викопіювання з топографо-геодезичного плану; у містобудівному розрахунку достатньо інформації щодо параметрів будівництва (запланована загальна площа квартир – 18,5 тис кв м); а Генплану забудова не суперечитиме.

Стосовно останнього суд вказав, що відповідно до діючого Генплану Києва, «основна частина ділянки проектування за функціональним призначенням віднесена до багатоповерхової житлової території та частково до території громадських будівель та споруд». Отже, ця територія рекомендована до використання як поліфункціональна зона, без збереження пріоритету існуючої функції, що також узгоджується з розташуванням означеної території у межах загальноміського центру згідно схеми загальноміських центрів Генерального плану розвитку міста до 2020 року.

Як свідчать дані Містобудівного кадастру Києва, ділянка жодним чином до багатоповерхової житлової території не входить. Вона розташована частково на різних територіях – комунально-складській і громадських будівель та споруд, а також примикає до доріг, пише видання «Наші гроші». Будівництво житла на таких територіях заборонено законом.

Нагадаємо, таким же чином суд надав можливість забудувати Рибальський півострів житловими багатоповерхівками, хоч у перспективі у новому Генплані пропонувалося зробити цей півострів громадським центром.

Засновником ТОВ «Будресурс» є ТОВ «Плотофленд», власником якого є відомий будівельник, власник будівельної корпорації «Альтіс-Холдинг» Олександр Глімбовський. Глімбовський є тестем колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, якого зараз судять за оборудки у ПАТ «Укргазвидобування».