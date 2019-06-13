Кому з киян сьогодні «пощастить» лишитися без води (адреси)



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Київводоканал радить запастися водою

Сьогодні, 13 червня, «Київводоканал» проводитиме планові ремонтні роботи на мережі. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що ремонт проводиться для надійної роботи систем водопостачання.

У зв`язку з цим з 8:00 до 20:00 буде відключено водопостачання за наступними адресами:

вул. Святошинська, 27, 29, 34;

«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Як повідомлялося, раніше стало відомо, де цього тижня буде відключено водопостачання у Києві у зв’язку з плановими ремонтними роботами.

Також повідомлялося, що у Києві тарифи на холодну воду та водовідведення поки не підвищуватимуть. Зростання вартості послуги може відбутися у січні 2020 року.