Влада обіцяє киянам не підвищувати тарифи на воду до кінця року



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Тарифи на воду можуть зрости на 26%

У Києві тарифи на холодну воду та водовідведення поки не підвищуватимуть. Зростання вартості послуги може відбутися у січні 2020 року.

Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

«Тарифи у столиці на холодну воду не змінюються. Недавно розглядали перспективи на 2020 рік, обговорювали пропозиції «Київводоканалу» з підняття тарифів на 26 відсотків, – сказав Пантелеєв. – Але ми домовилися, що вони працюватимуть над зменшенням вартості тарифу».

Як пояснив «Вечірньому Києву» генеральний директор «Київводоканалу» Дмитро Новицький, спеціалісти підприємства обґрунтували підвищення на 26%. Відбулися громадські слухання. Наразі розрахунки із зауваженнями КМДА про зменшення розміру вартості деяких складових тарифу направлені до нацрегулятора (НКРЕКП) для опрацювання.

«Принцип підвищення тарифу досить простий: враховуються зростання цін на реагенти, електроенергії, палива, мінімальної зарплати, – говорить Новицький. – Адже працювати в нашій галузі з тим рівнем зарплати, що був, – важко. Звільнилися спочатку зварювальники, молодші інженери, водії. Але після коригування тарифів у березні, люди почали повертатися на підприємство. Готуючись до наступного підвищення, будемо оптимізувати деякі наші видатки».

Нагадаємо, що раніше у ПрАТ «АК «Київводоканал» повідомили про намір здійснити підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення на 2020 рік.