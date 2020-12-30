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    Комунальники показали, як «лікують» дороги в Києві (фото)

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    Тріщини сануються бітумною мастикою - Комунальники показали, як «лікують» дороги в Києві (фото)
    Тріщини сануються бітумною мастикою
    Фото: Київавтодор

    За 2020 рік ліквідовано понад 410 тисяч погонних метрів тріщин на столичних дорогах

    У 2020 році в Києві дорожники продовжили «лікувати» дороги за провідними американськими технологіями. Як повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор», використовують плавильно-заливальні машини Crafco Super Shot 125, які були придбані у 2015 році.

    «Ліквідація тріщин – важлива частина догляду за дорогами. Адже таке «лікування» попереджає руйнування асфальтового покриття. Тріщини, до яких могла потрапляти вода, сануються бітумною мастикою. Це також продовжує термін служби дорожнього одягу», – зазначив в. о. генерального директора КК «Київавтодор» Олександр Федоренко.

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    Комунальники показали, як «лікують» дороги в Києві (фото)
    Комунальники показали, як «лікують» дороги в Києві (фото)
    Комунальники показали, як «лікують» дороги в Києві (фото)
    Комунальники показали, як «лікують» дороги в Києві (фото)
    Комунальники показали, як «лікують» дороги в Києві (фото)
    Комунальники показали, як «лікують» дороги в Києві (фото)
    Комунальники показали, як «лікують» дороги в Києві (фото)
    Комунальники показали, як «лікують» дороги в Києві (фото)
    Комунальники показали, як «лікують» дороги в Києві (фото)
    Комунальники показали, як «лікують» дороги в Києві (фото)

    Такі роботи є обов’язковими, дорожники виконують їх у всіх районах міста. Цього року найбільше тріщин ліквідували на:

    •  Деміївській площі,
    • вул. Харченка,
    • Дніпровській набережній,
    • вул. Гната Хоткевича,
    • просп. Героїв Сталінграда,
    • вул. Героїв Дніпра,
    • вул. Йорданській,
    • просп. Академіка Корольова,
    • вул. Покотила, в
    • ул. Сім’ї Сосніних,
    • вул. Лукашевича та інших.

    Загалом за 2020 рік ліквідовано більше 410 тисяч погонних метрів тріщин. Щороку кількість «вилікуваних» доріг збільшується.

    Як нагадав Федоренко, торік дорожники столиці ліквідували близько 320 тисяч погонних метрів тріщин.

    Нагадаємо, за кілька останніх років Київ придбав 327 одиниць нової спецтехніки для прибирання вулиць.

    Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор
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