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    В Україні планують запровадити штрафи за перешкоджання аудиту доріг

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    Водіїв хочуть карати штрафом у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - В Україні планують запровадити штрафи за перешкоджання аудиту доріг
    Водіїв хочуть карати штрафом у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
    Фото з відкритих джерел

    Кабінет міністрів вніс до Верховної ради відповідний законопроєкт №4551

    В Україні планують запровадити штрафи за перешкоджання чи непроведення аудиту доріг. Про це йдеться на сайті парламенту.

    Так, незабезпечення здійснення аудиту та/або перевірки безпеки автомобільних доріг, якщо вони є обов’язковими згідно з вимогами нормативно-правових актів, норм і правил, хочуть карати штрафом у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 гривень).

    Крім того, відсутність аудиту спричинила пошкодження транспортних засобів, вантажів, доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна, за це каратимуть стягненням у розмірі 150 таких мінімумів (2550 гривень).

    Як зазначається у законопроєкті, створення перешкод при аудиті та перевірці безпеки доріг тягне за собою штраф для громадян від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та попередження або штраф для посадових осіб у розмірі від трьох до п'яти таких мінімумів.

    Нагадаємо, у червні 2020 року в Україні почали працювати перші комплекси автоматичної фото- і відеофіксації порушення правил дорожнього руху. Поки що, так звані, камери працюють лише на Київщині. Станом на грудень 2020 року повноцінно працювало лише 50 камер.

     Детальніше читайте у матеріалі:
    Теги: дороги штраф Україна поліція
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