«Укравтодор»: жодна з доріг «Великого будівництва» цього року не може стати платною

Будівництво концесійних платних доріг передбачає наявність безкоштовної альтернативи

В «Укравтодорі» спростовують інформацію, що низка доріг, оновлених і побудованих у рамках «Великого будівництва», невдовзі стануть платними.

Про це повідомляє пресслужба відомства у Facebook.

«23 грудня 2020 року на засідання уряду затверджено постанову, яка встановлює максимальний розмір плати за разовий проїзд дорогами, які побудовані у рамках концесії. В Україні ще немає жодної побудованої за кошти приватних інвесторів дороги. Тобто жодна з доріг «Великого будівництва» цього року не може стати платною. Єдина мета постанови – створити умови для початку діалогу з інвесторами щодо реалізації концесійних проєктів в Україні», – пояснили в «Укравтодорі».

Там додали, що будівництво концесійних платних доріг обов’язково передбачає наявність безкоштовної альтернативи.

В «Укравтодорі» нагадали, що у листопаді спільно з IFC та Мінінфраструктури презентували програму державно-приватного партнерства у дорожній галузі.

«На першому етапі планується передати інвесторам 6 пілотних ділянок доріг загальною протяжністю 1400 км. На цих ділянках інвестор не має права стягувати плату за проїзд, натомість він зароблятиме на придорожній інфраструктурі та availability payments (платі за доступність) з державного дорожнього фонду», – йдеться у повідомленні.

Раніше уряд оприлюднив тарифи на проїзд платними дорогами.

До слова, Зеленський хоче об'єднати захід і схід України «великою дорогою».