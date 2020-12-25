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    Економіка та фінанси

    «Укравтодор» прокоментував інформацію про платні дороги в рамках «Великого будівництва»

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    <p>&laquo;Укравтодор&raquo;: жодна з доріг &laquo;Великого будівництва&raquo; цього року не може стати платною</p> - «Укравтодор» прокоментував інформацію про платні дороги в рамках «Великого будівництва»

    «Укравтодор»: жодна з доріг «Великого будівництва» цього року не може стати платною

    Будівництво концесійних платних доріг передбачає наявність безкоштовної альтернативи

    В «Укравтодорі» спростовують інформацію, що низка доріг, оновлених і побудованих у рамках «Великого будівництва», невдовзі стануть платними.

    Про це повідомляє пресслужба відомства у Facebook.

    «23 грудня 2020 року на засідання уряду затверджено постанову, яка встановлює максимальний розмір плати за разовий проїзд дорогами, які побудовані у рамках концесії. В Україні ще немає жодної побудованої за кошти приватних інвесторів дороги. Тобто жодна з доріг «Великого будівництва» цього року не може стати платною. Єдина мета постанови – створити умови для початку діалогу з інвесторами щодо реалізації концесійних проєктів в Україні», – пояснили в «Укравтодорі».

    Там додали, що будівництво концесійних платних доріг обов’язково передбачає наявність безкоштовної альтернативи.

    В «Укравтодорі» нагадали, що у листопаді спільно з IFC та Мінінфраструктури презентували програму державно-приватного партнерства у дорожній галузі.

    «На першому етапі планується передати інвесторам 6 пілотних ділянок доріг загальною протяжністю 1400 км. На цих ділянках інвестор не має права стягувати плату за проїзд, натомість він зароблятиме на придорожній інфраструктурі та availability payments (платі за доступність) з державного дорожнього фонду», – йдеться у повідомленні.

    Раніше уряд оприлюднив тарифи на проїзд платними дорогами.

    До слова, Зеленський хоче об'єднати захід і схід України «великою дорогою».

    Також президент розповів, як «Велике будівництво» зберегло величезну кількість життів.
    Теги: дороги гроші будівництво Укравтодор інфраструктура
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