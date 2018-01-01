Комунальники розповіли, хто має право на безкоштовну повірку лічильників

Повірка лічильників забезпечує правильне нарахування за використану воду та стоки – «Київводоканал»

15 лютого в приміщенні Розрахункового Департаменту «Київводоканалу» фахівці роз’яснили та продемонстрували, яким чином відбувається повірка лічильників. Про це повідомили у ПрАТ АК «Київводоканал». Як пояснив директор Розрахункового Департаменту Валерій Люлін, повірка лічильників – це вимога Закону,



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Повірка лічильників забезпечує правильне нарахування за використану воду та стоки – «Київводоканал»

15 лютого в приміщенні Розрахункового Департаменту «Київводоканалу» фахівці роз’яснили та продемонстрували, яким чином відбувається повірка лічильників. Про це повідомили у ПрАТ АК «Київводоканал».

Як пояснив директор Розрахункового Департаменту Валерій Люлін, повірка лічильників – це вимога Закону, необхідна для того, щоб правильно проводити нарахування за використану воду. Також він зауважив, що в зв’язку з прийняттям Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, виконала перерахунок вартості тарифів і вилучила з них витрати, пов’язані з обслуговуванням та повіркою загальнобудинкових та індивідуальних засобів обліку.

Так, із 29 листопада 2017 року повірка та ремонт засобів квартирних приладів обліку води, які знаходяться у власності фізичних осіб, здійснюється коштом абонентів.

«Київводоканал» ухвалив рішення, згідно з яким споживачі, що подали заявки на повірку лічильника до 31 грудня 2017 року, мають право на безкоштовну послугу.

Валерій Люлін пояснив, що лічильник – це складний механізм, який необхідно чистити та промивати, що перед повіркою роблять робітники «Київводоканалу». Це дає більшу ймовірність проходження повірки приладу обліку холодної води.

Нині повірити лічильник можна з демонтажем та без демонтажу як на «Київводоканалі», так і на будь-якому іншому підприємстві, уповноваженому на здійснення повірки квартирних приладів обліку води.

Термін виконання поданої заявки на повірку квартирних лічильників становить не більше 30 днів. Повірка триває близько тижня.

Усі дані лічильника заносяться до єдиної електронної бази даних «Повірка». Дізнатися інформацію можна на сайт: www.meters.com.ua.

Споживач може самостійно привезти лічильник до «Київводоканалу» за адресою: вул. Електротехнічна, 16, каб. 104. Для цього необхідно попередньо викликати представника «Київводоканалу» для розпломбування приладу обліку та після повірки повторно – для опломбування. У такому разі ціна повірки становитиме 82,50 грн із ПДВ. Повіряти лічильник потрібно раз у 4 роки, що зазначено в паспорті приладу обліку.

Як розповів начальник науково-виробничого відділу вимірювань ДП «Укрметртестстандарт» Сергій Чередниченко, свідоцтво про проходження повірки має право видати тільки державна установа – ДП «Укрметртестстандарт».

Аби запобігти зловживанню зловмисників, для підтвердження особи представник ПрАТ АК «Київводоканал» повинен пред’явити службове посвідчення та акт на виконання робіт.

Щоб замовити повірку квартирних лічильників холодної води, потрібно залишити заявку за тел.: (044)-202-02-02, (044)-277-20-74. При цьому потрібно вказати: ПІБ, адресу, номер телефону та кількість лічильників. За умови проведення робіт в одній квартирі діятиме система знижок.

Діаметр, мм кількість, шт. Повірка лічильника з демонтажем Заміна лічильника Монтаж водомірного вузла 15-1 шт. 376,73 грн 247,27 грн 803,94 грн 15-2 шт. 565,46 грн 406,69 грн 803,94 грн 15-3 шт. 858,50 грн 607,54 грн 803,94 грн

До комплексу послуг включено: два виїзди фахівця, повірка, опломбування, доставка документів для оформлення договору, взяття на облік. Якщо за результатами повірки з демонтажем лічильник визнано непридатним, встановлення приладу проводиться безкоштовно (лічильник повинен придбати споживач).

Неповірений лічильник не є приладом обліку. Нарахування за воду буде відбуватися за загальнобудинковим лічильником – наголосили у «Київводоканалі».