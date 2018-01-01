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    У столиці облаштують 23 нові зелені зони

    За ділянками доглядатиме та утримуватиме їх КО «Київзеленбуд»
    Сьогодні, 15 лютого, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати ухвалили рішення про облаштування у столиці 23 нових скверів. Про це інформує прес-служба «Київзеленбуду», повідомляє «Главком». Нові зелені зони облаштують за такими адресами:1) на бульварі Верховної Ради, 13 у Дніпровському районі;2) на
    • Сьогодні, 15:40
    • Розсилка

    За ділянками доглядатиме та утримуватиме їх КО «Київзеленбуд»

    Сьогодні, 15 лютого, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати ухвалили рішення про облаштування у столиці 23 нових скверів.

    Про це інформує прес-служба «Київзеленбуду», повідомляє «Главком».

    Нові зелені зони облаштують за такими адресами:
    1) на бульварі Верховної Ради, 13 у Дніпровському районі;
    2) на вулиці Червоноткацькій, 10 у Дніпровському районі;
    3) на вулиці Пожарського, 8 у Дніпровському районі;
    4) на вулиці Попудренка, 18, 18-А у Дніпровському районі;
    5) на бульварі Праці, 8 у Дніпровському районі;
    6) на вулиці Вифлеємській, 18/2 у Дніпровському районі;
    7) на вулиці Плеханова між будинками 4-А, 6 та ліцеєм № 208 по вулиці Ованеса Туманяна у Дніпровському районі;
    8) на вулиці Ентузіастів, 3-А у Дніпровському районі;
    9) на вулиці Ентузіастів, 3/1-А у Дніпровському районі;
    10) на вулиці Ентузіастів, 5-А у Дніпровському районі;
    11) на вулиці Ентузіастів, 9- Г у Дніпровському районі;
    12) на вулиці Ентузіастів, 41-А у Дніпровському районі;
    13) на Русанівській набережній, 4-А у Дніпровському районі;
    14) на Русанівській набережній, 6-А у Дніпровському районі;
    15) між вулицею Раїси Окіпної та проспектом Броварським у Дніпровському районі;
    16) по вулиці Митрополита Андрея Шептицького між будинками 24, 24-В та будинком 5-Б по вулиці Челябінській у Дніпровському районі;

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    17) на проспекті Голосіївський, 96 у Голосіївському районі;
    18) на проспекті Голосіївський, 114 корпус 2 у Голосіївському районі;
    19) між житловими будинками № 120 та № 120 корпус 2 по проспекту Голосіївський у Голосіївському районі;
    20) по проспекту Голосіївський, 108 корпус 2 та 108 корпус 3 у Голосіївському районі;
    21) на вулиці Космонавта Волкова, 18-20-А у Деснянському районі;
    22) на вулиці Бориспільська 30, 34, 38 у Дарницькому районі;
    23) на вулиці Новодарницька, 30-32 у Дарницькому районі.

    Створення скверів забезпечить законні права та інтереси містян, сприятиме підвищенню рекреаційної привабливості столиці, збереженню зелених насаджень, розвитку зелених зон та позитивному впливу на соціально-культурний розвиток громадян.

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