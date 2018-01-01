У «Київенерго» повідомили про обстеження приміщення Музею Івана Гончара

Комунальники звітують про стан справ у музеї

Ліквідовано наслідки підтоплення підвальних і цокольних приміщень Музею Івана Гончара на Лаврській, 19. Після відкачки води у підтопленому підвалі встановили потужні вентилятори для прогріву приміщення та усунення вологості. Про це інформують у ПАТ «Київенерго», повідомляє «Главком». Також днями відновили



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Комунальники звітують про стан справ у музеї

Ліквідовано наслідки підтоплення підвальних і цокольних приміщень Музею Івана Гончара на Лаврській, 19. Після відкачки води у підтопленому підвалі встановили потужні вентилятори для прогріву приміщення та усунення вологості.

Про це інформують у ПАТ «Київенерго», повідомляє «Главком».

Також днями відновили теплопостачання 286 споживачів (161 житловий будинок, 6 медичних закладів, 8 дитсадків, 7 шкіл та 104 відомства) у Печерському районі столиці, що було відсутнє через аварію.

Учора відбулась зустріч представників ПАТ «Київенерго» із адміністрацією музею, на якій було складено та підписано акт обстеження приміщення.

За попередніми висновками, вода потрапила у підвальне приміщення музею внаслідок відсутності герметизації інженерного вводу тепломережі до будівлі. Згідно з Правилами утримання жилих будинків та прибудинкових територій, контролювати стан будинку та його інженерних мереж – це обов’язок балансоутримувача.

Також нагадуємо всім балансоутримувачам будинків: нормативно-правовими актами у сфері теплопостачання заборонено використовувати підвали будинків, у яких прокладені теплові мережі або обладнані теплові вводи під склади, майстерні, магазини, офіси тощо.