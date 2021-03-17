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    Конструктори з Броварів презентували багатофункціональний безпілотник

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    Літальний апарат стане новачком космічного салону &laquo;Авіасвіт-XXI&raquo; - Конструктори з Броварів презентували багатофункціональний безпілотник

    Літальний апарат стане новачком космічного салону «Авіасвіт-XXI»

    Фото: facebook.com/expo.avia

    Основне завдання апарату – виконання авіахімробіт

    Новий український безпілотник під назвою «Браво» розроблено конструкторами науково-виробничого підприємства «Скай Зет» з міста Бровари. Про це повідомляють організатори Міжнародного авіакосмічного салону «Авіасвіт» на своїй сторінці у Facebook.

    Повідомляється, що одномоторний багатофункціональний безпілотний апарат «Браво» оснащений поршневим двигуном внутрішнього згоряння. Це підкісний високоплан з двома балками, із двокільовим оперенням і штовхальним повітряним гвинтом. БПЛА призначений для виконання візуальних польотів за допомогою дистанційного керування із трансляцією відеосигналу на наземну станцію управління в режимі реального часу у світлий час доби, у простих метеоумовах.

    Основне цільове призначення - виконання авіахімробіт.

    Літальний апарат, розроблений в Броварах, стане новачком космічного салону «Авіасвіт-XXI», який планують провести 27-30 квітня в Києві, незважаючи на пандемію .

    Минулого року на Дніпропетровщині в ході командно-штабного навчання вперше було практично застосовано новітні засоби повітряної розвідки виробництва України. Вітчизняні безпілотні авіаційні комплекси виробництва «Скаетон» виконували завдання з виявлення та спостереження за об’єктами умовного противника з наданням в реальному часі інформації про місце знаходження цілі для нанесення удару з повітря.

    Також повідомлялося, що підприємство «Меридіан», яке входить до складу державного концерну Укроборонпром, презентувало потенційним замовником власну розробку — квадрокоптер «Берегиня» для розвідувальних операцій.

    Теги: авіація авіашоу Київщина навчання Укроборонпром повітря безпілотник
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