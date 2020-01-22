«Укроборонпром» показав перший вітчизняний військовий квадрокоптер графіка



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Безпілотник за три секунди набирає висоту 100 метрів Фото: «Укроборонпром»

Рама квадрокоптера надрукована із карбону за допомогою 3D принтера

Підприємство «Меридіан», яке входить до складу державного концерну Укроборонпром, презентувало потенційним замовником власну розробку — квадрокоптер «Берегиня» для розвідувальних операцій.

Про це йдеться на сайті концерну.

Зазначається, що підприємство отримало запит на розробку квадрокоптера від Міністерства оборони у березні 2019 року.

Керівник проєкту розробки, 23-річний працівник заводу Максим Шеремет, зазначив, що «воєнні події на сході України показали переваги використання безпілотних літальних апаратів».

«Завдяки малим габаритам, високій маневровості, відносній простоті експлуатації та використання вони (квадрокоптери — ред.) стають надійними, а інколи й незамінними засобами підвищення ефективності військових підрозділів збройних сил, вирішуючи завдання розвідки, наведення та інші», — сказав він.

Як повідомляється, «Берегиня» — перший військовий квадрокоптер вітчизняного виробництва. Його рама надрукована із карбону за допомогою 3D принтера, вага — до 2 кг.

Графіка клікабельна

Час повного розгортання комплексу, за умови підготовки операторів — до двох хвилин. Безпілотник за три секунди набирає висоту 100 метрів. При швидкості вітру 20 м/с (тропічний шторм) у ручному режимі ним можна керувати без обмежень.