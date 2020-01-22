«Укроборонпром» показав перший вітчизняний військовий квадрокоптер

«Укроборонпром» показав перший вітчизняний військовий квадрокоптерграфіка
Безпілотник за три секунди набирає висоту 100 метрів
Рама квадрокоптера надрукована із карбону за допомогою 3D принтера
Підприємство «Меридіан», яке входить до складу державного концерну Укроборонпром, презентувало потенційним замовником власну розробку — квадрокоптер «Берегиня» для розвідувальних операцій.
Про це йдеться на сайті концерну.
Зазначається, що підприємство отримало запит на розробку квадрокоптера від Міністерства оборони у березні 2019 року.
Керівник проєкту розробки, 23-річний працівник заводу Максим Шеремет, зазначив, що «воєнні події на сході України показали переваги використання безпілотних літальних апаратів».
«Завдяки малим габаритам, високій маневровості, відносній простоті експлуатації та використання вони (квадрокоптери — ред.) стають надійними, а інколи й незамінними засобами підвищення ефективності військових підрозділів збройних сил, вирішуючи завдання розвідки, наведення та інші», — сказав він.
Як повідомляється, «Берегиня» — перший військовий квадрокоптер вітчизняного виробництва. Його рама надрукована із карбону за допомогою 3D принтера, вага — до 2 кг.
Час повного розгортання комплексу, за умови підготовки операторів — до двох хвилин. Безпілотник за три секунди набирає висоту 100 метрів. При швидкості вітру 20 м/с (тропічний шторм) у ручному режимі ним можна керувати без обмежень.До слова, оборонний концерн «Укроборонпром» має намір розсекретити частину оборонного замовлення з 2021 року.