  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    В Україні випробували новітній вітчизняний безпілотник

    • Розсилка
    <p>В ході командно-штабного навчання практично застосовано новітні засоби повітряної розвідки виробництва України</p> - В Україні випробували новітній вітчизняний безпілотник

    В ході командно-штабного навчання практично застосовано новітні засоби повітряної розвідки виробництва України

    Фото: Facebook Повітряного командування «Схід»

    Вітчизняні безпілотні авіаційні комплекси виробництва «Скаетон» виконували завдання з виявлення та спостереження за об’єктами умовного противника

    На Дніпропетровщині в ході командно-штабного навчання практично застосовано новітні засоби повітряної розвідки виробництва України.

    Про це служба зв’язків з громадськістю Повітряного командування «Схід» повідомила у Facebook.

    «Вітчизняні безпілотні авіаційні комплекси виробництва «Скаетон» виконували завдання з виявлення та спостереження за об’єктами умовного противника з наданням в реальному часі інформації про місце знаходження цілі для нанесення удару з повітря», – повідомив командувач повітряного командування «Схід» генерал-майор Олег Струцінський.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    В Україні випробували новітній вітчизняний безпілотник
    В Україні випробували новітній вітчизняний безпілотник
    В Україні випробували новітній вітчизняний безпілотник
    Фото: Facebook Повітряного командування «Схід»

    За його словами, безпілотний авіаційний комплекс призначений для використання у цивільних та військових сферах з метою виконання тактичних розвідувальних та пошукових операцій протягом 24 годин за крейсерської швидкості 120 км/год.

    Також технічно мінімізовано спроможність виявлення елементів комплексу ворожими засобами радіолокаційної розвідки: враховано, що навігація за допомогою GPS в зоні бойових дій малоефективна, отже, комплекс створено максимально GPS-незалежним. А відносно невеликий розмір літального апарату та вдала конструкція робить його «невидимим» для ворога з землі.

    Як повідомлялося, в Одеській області успішно пройшли випробувальні пуски українських реактивних снарядів калібру 122 мм «Тайфун-1» до реактивної системи залпового вогню «Град», над створенням якого працювали спеціалісти КБ «Південне», Павлоградського механічного заводу, Південного машинобудівного заводу та інші.

    Читайте також:
    Міноборони показало вдале випробування нових ракетних комплексів
    Міноборони навчання повітря безпілотник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ