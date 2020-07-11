В Україні випробували новітній вітчизняний безпілотник



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В ході командно-штабного навчання практично застосовано новітні засоби повітряної розвідки виробництва України Фото: Facebook Повітряного командування «Схід»

Вітчизняні безпілотні авіаційні комплекси виробництва «Скаетон» виконували завдання з виявлення та спостереження за об’єктами умовного противника

На Дніпропетровщині в ході командно-штабного навчання практично застосовано новітні засоби повітряної розвідки виробництва України.

Про це служба зв’язків з громадськістю Повітряного командування «Схід» повідомила у Facebook.

«Вітчизняні безпілотні авіаційні комплекси виробництва «Скаетон» виконували завдання з виявлення та спостереження за об’єктами умовного противника з наданням в реальному часі інформації про місце знаходження цілі для нанесення удару з повітря», – повідомив командувач повітряного командування «Схід» генерал-майор Олег Струцінський.

За його словами, безпілотний авіаційний комплекс призначений для використання у цивільних та військових сферах з метою виконання тактичних розвідувальних та пошукових операцій протягом 24 годин за крейсерської швидкості 120 км/год.

Також технічно мінімізовано спроможність виявлення елементів комплексу ворожими засобами радіолокаційної розвідки: враховано, що навігація за допомогою GPS в зоні бойових дій малоефективна, отже, комплекс створено максимально GPS-незалежним. А відносно невеликий розмір літального апарату та вдала конструкція робить його «невидимим» для ворога з землі.

Як повідомлялося, в Одеській області успішно пройшли випробувальні пуски українських реактивних снарядів калібру 122 мм «Тайфун-1» до реактивної системи залпового вогню «Град», над створенням якого працювали спеціалісти КБ «Південне», Павлоградського механічного заводу, Південного машинобудівного заводу та інші.

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