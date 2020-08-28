Копи не пустили броньовик на протест під Кабміном (фото, відео)



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Поліцейські заблокували БРДМ по дорозі до Кабміну Фото: dtp.kiev.ua

Чотири екіпажі патрульної поліції заблокували броньовану розвідувально-дозорну машину чорнобильських туроператорів

Сьогодні, 28 серпня, на Арсенальній площі в центрі Києва поліцейські зупинили БРДМ, що належить Асоціація чорнобильських туроператорів Chornobyl Tour.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Faсebook.

Броньований автомобіль заблокували чотири екіпажі патрульної поліції.

Власник БРДМ Ярослав Емельяненко повідомив, що поліцейські заблокували його транспортний засіб, бо він їхав до будівлі уряду на акцію проти закриття кордонів. Чоловік запевняє, що має всі дозвільні документи, в тому числі - узгоджені із поліцією.

Нагадаємо, сьогодні під будівлею Кабінету міністрів проходить акція протесту через заборону на в'їзд іноземців в Україну. В акції протесту беруть участь представники туристичної галузі, представники івент-індустрії, сфери розваг.

Як відомо, Україна закрила свої кордони для іноземних громадян. Відповідне рішення Кабінет міністрів прийняв на своєму позачерговому засіданні 27 серпня. Обмеження діятимуть з 00:00 годин 28 серпня до 00:00 годин 28 вересня.

Зазначимо, що в Україні станом на ранок 28 серпня зафіксований антирекорд захворюваності коронавірусом. За минулу добу захворіли 2 438 людей, це на 464 людини більше, ніж учора (1 974). Загалом від початку пандемії одужало 55 083 людей, за минулу добу 866 осіб (вчора 763). Померло від початку епідемії 2 451 людина, за добу 48 – (вчора 49). Від початку пандемії захворіли 114 497 українців.

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