  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Україна закрила кордони для іноземців. Що треба знати

    • Розсилка
    <span>Україна закрила в'їзд для іноземців до кінця вересня</span> - Україна закрила кордони для іноземців. Що треба знати
    Україна закрила в'їзд для іноземців до кінця вересня

    Кого ж все-таки пускатимуть

    Україна закрила свої кордони для іноземних громадян набере. Відповідне рішення Кабінет міністрів прийняв на своєму позачерговому засіданні 27 серпня.

    Зазначається, що обмеження діятимуть з 00:00 годин 28 серпня до 00:00 годин 28 вересня.

    Відповідно до урядового рішення в’їзд в Україну дозволяється іноземцям, які:

    • є родичами першої лінії громадян України;
    • мають офіційний діючий дозвіл на роботу в Україні;
    •  є технічними спеціалістами, які прибувають в Україну на запрошення представників українських підприємств;
    •  прямують територією України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;
    • прибувають в країну з метою навчання;
    •  проходять військову службу в Збройних Силах;
    • постійно або тимчасово проживають в Україні, мають посвідку на постійне або тимчасове проживання в Україні;
    •  є главами та членами офіційних делегацій іноземних держав, співробітниками міжнародних організацій, а також особами, які їх супроводжують, та в’їжджають в Україну на запрошення Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Офісу Президента, Міністерства закордонних справ.
    •  є водіями та/або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад;
    •  є діячами культури, які прибувають на запрошення закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них;
    • прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, та супроводжуючих осіб;
    •  є особами, які здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;
    •  прибувають на лікування до закладів охорони здоров'я України.

    Зазначені категорії іноземних громадян повинні мати страховий поліс для покриття можливих витрат, пов'язаних з лікуванням Covid-19 та обсервацією (виданий страховою компанією, яка має представництво в Україні).

    Також зможуть в’їхати на територію України іноземці, які:

    • визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту;
    • є дипломатами, працівниками консульських установ, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та члени їх сімей або є особами, які прибувають на запрошення Міністерства закордонних справ України;
    •  є інструкторами Збройних Сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО «Партнерство заради миру», які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил України або прибувають на запрошення Міністерства оборони.

    26 серпня уряд продовжив адаптивний карантин до 1 листопада.

    Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що 25 жовтня в Україні може бути зареєстровано 360 тисяч хворих на Covid-19.

    Зазначимо, що в Україні станом на ранок 28 серпня зафіксований антирекорд захворюваності коронавірусом. За минулу добу захворіли 2 438 людей, це на 464 людини більше, ніж учора (1 974). Загалом від початку пандемії одужало 55 083 людей, за минулу добу 866 осіб (вчора 763). Померло від початку епідемії 2 451 людина, за добу 48 –  (вчора 49). Від початку пандемії захворіли 114 497 українців.

    Читайте також: 
    іноземці транзит навчання Україна карантин уряд кордон перевезення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ