Під Кабміном мітингувальники вимагають відкрити українські кордони (фото)



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Учасники акції протесту вимагають скасувати заборону на в'їзд іноземців в Україну Фото: РБК-Україна

Учасники акції протесту вважають рішення уряду щодо заборони на в'їзд іноземців неефективним та руйнівним для економіки

Сьогодні, 28 серпня, у Києві під будівлею Кабінету міністрів проходить акція протесту через заборону на в'їзд іноземців в Україну. Люди вимагають скасувати це рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Мітингувальники використовують українські прапори і плакати з написами «Welcome» і «Україна - відкрита країна».

В акції протесту беруть участь представники туристичної галузі, представники івент-індустрії, сфери розваг.

Нагадаємо, Україна закрила свої кордони для іноземних громадян. Відповідне рішення Кабінет міністрів прийняв на своєму позачерговому засіданні 27 серпня.

Зазначається, що обмеження діятимуть з 00:00 годин 28 серпня до 00:00 годин 28 вересня.

26 серпня уряд продовжив адаптивний карантин до 1 листопада.

Зазначимо, що в Україні станом на ранок 28 серпня зафіксований антирекорд захворюваності коронавірусом. За минулу добу захворіли 2 438 людей, це на 464 людини більше, ніж учора (1 974). Загалом від початку пандемії одужало 55 083 людей, за минулу добу 866 осіб (вчора 763). Померло від початку епідемії 2 451 людина, за добу 48 – (вчора 49). Від початку пандемії захворіли 114 497 українців.

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