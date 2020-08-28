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    Під Кабміном мітингувальники вимагають відкрити українські кордони (фото)

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    Учасники акції протесту вимагають скасувати заборону на в'їзд іноземців в Україну - Під Кабміном мітингувальники вимагають відкрити українські кордони (фото)
    Учасники акції протесту вимагають скасувати заборону на в'їзд іноземців в Україну
    Фото: РБК-Україна

    Учасники акції протесту вважають рішення уряду щодо заборони на в'їзд іноземців неефективним та руйнівним для економіки

    Сьогодні, 28 серпня, у Києві під будівлею Кабінету міністрів проходить акція протесту через заборону на в'їзд іноземців в Україну. Люди вимагають скасувати це рішення.

    Про це повідомляє РБК-Україна.

    Мітингувальники використовують українські прапори і плакати з написами «Welcome» і «Україна - відкрита країна».

    В акції протесту беруть участь представники туристичної галузі, представники івент-індустрії, сфери розваг.

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    Під Кабміном мітингувальники вимагають відкрити українські кордони (фото)
    Під Кабміном мітингувальники вимагають відкрити українські кордони (фото)
    Під Кабміном мітингувальники вимагають відкрити українські кордони (фото)
    Під Кабміном мітингувальники вимагають відкрити українські кордони (фото)
    Під Кабміном мітингувальники вимагають відкрити українські кордони (фото)
    Під Кабміном мітингувальники вимагають відкрити українські кордони (фото)

    Нагадаємо, Україна закрила свої кордони для іноземних громадян. Відповідне рішення Кабінет міністрів прийняв на своєму позачерговому засіданні 27 серпня.

    Зазначається, що обмеження діятимуть з 00:00 годин 28 серпня до 00:00 годин 28 вересня.

    26 серпня уряд продовжив адаптивний карантин до 1 листопада.

    Зазначимо, що в Україні станом на ранок 28 серпня зафіксований антирекорд захворюваності коронавірусом. За минулу добу захворіли 2 438 людей, це на 464 людини більше, ніж учора (1 974). Загалом від початку пандемії одужало 55 083 людей, за минулу добу 866 осіб (вчора 763). Померло від початку епідемії 2 451 людина, за добу 48 –  (вчора 49). Від початку пандемії захворіли 114 497 українців.

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