Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу антирекорд захворюваності – 2 438 людей



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За минулу добу в Україні від коронавірусу померли 48 людей

Загалом з початку епідемії Covid-19 в Україні від коронавірусу померло 2 451 людина

В Україні станом на ранок 28 серпня за минулу добу на коронавірус захворіли 2 438 людей, це на 464 людини більше, ніж учора (1 974).

Такі дані оприлюднені Системою моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Загалом від початку пандемії одужало 55 083 людей, за минулу добу 866 осіб (вчора 763). Померло від початку епідемії 2 451 людина, за добу 48 – (вчора 49).

Від початку пандемії захворіли 114 497 українців.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 27 серпня за минулу добу на коронавірус захворіли 1974 людини, це на 305 людини більше, ніж за попередню добу (1 670).

Нагадаємо, 26 серпня уряд продовжив адаптивний карантин до 1 листопада.

Коронавірус в Україні

Всього 112059

Хворіють 55439

Одужали 54217

Померли 2403

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До слова, у світі станом на 28 серпня від коронавірусу вже вилікувалося понад 17 млн людей. Загалом від ускладнень через коронавірус померло 835 тисяч людей. Активними залишаються 6,6 мільйонів випадків. За останню добу Covid-19 виявили у 271 тисячі осіб,. Зокрема в Індії захворіли майже 77 тисяч осіб, в США – 46 тисяч, у Бразилії – 42 тисячі, в Аргентині – 10 тисяч, у Колумбії – 9,7 тисяч, у Перу – 8,6 тисяч, у Франції – 6 тисяч.