Коронавірус у Києві: Кличко оприлюднив свіжу статистику (мапа)
Більшість виявлених за добу хворих – жінки
До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 99 пацієнтів із коронавірусом. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.
«Кількість хворих на коронавірус у столиці продовжує тривожно збільшуватись. За минулу добу в Києві виявили 983 хворих на Covid-19. Померли 11 людей. Усього коронавірус забрав життя 827 киян. На сьогодні в столиці вже 41373 підтверджених випадки захворювання на Covid-19», – повідомив мер.
Серед тих, що захворіли:
- 539 жінок віком від 18 до 89 років,
- 362 чоловіка віком від 18 до 91 року,
- 41 дівчинка від одного місяця до 17 років,
- 41 хлопчик від одного до 17 років.
Захворіли, зокрема, 27 медиків.
Одужали в столиці ще 348 людей. Всього коронавірус подолали 13769 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Солом‘янському районі – 154, в Деснянському – 144 та 127 випадків – у Дарницькому районі.
«Ситуація складна. Не ставтесь до коронавірусу, як до примарної загрози! Дотримуйтесь основних правил безпеки. Сьогодні від свідомості кожного з нас залежить те, як ми подолаємо цей виклик», – наголосив Кличко.
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Всього430467
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Хворіють237761
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Одужали184782
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Померли7924
Як повідомлялося, за минулу добу, 4 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 983 людей. Це на 127 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 3 листопада було 856 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 41373 випадки захворювання на Covid-19. Це найвища добова кількість нових хворих у Києві від початку епідемії.