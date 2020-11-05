Коронавірус у Києві: Кличко оприлюднив свіжу статистику (мапа)

Майже сотня нових хворих на коронавірус потрапили до лікарні

Більшість виявлених за добу хворих – жінки

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 99 пацієнтів із коронавірусом. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

«Кількість хворих на коронавірус у столиці продовжує тривожно збільшуватись. За минулу добу в Києві виявили 983 хворих на Covid-19. Померли 11 людей. Усього коронавірус забрав життя 827 киян. На сьогодні в столиці вже 41373 підтверджених випадки захворювання на Covid-19», – повідомив мер.

Серед тих, що захворіли:

539 жінок віком від 18 до 89 років,

362 чоловіка віком від 18 до 91 року,

41 дівчинка від одного місяця до 17 років,

41 хлопчик від одного до 17 років.

Захворіли, зокрема, 27 медиків.

Одужали в столиці ще 348 людей. Всього коронавірус подолали 13769 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Солом‘янському районі – 154, в Деснянському – 144 та 127 випадків – у Дарницькому районі.

Статистика щодо захворюваності у столиці. Джерело: пресслужба мера Києва

«Ситуація складна. Не ставтесь до коронавірусу, як до примарної загрози! Дотримуйтесь основних правил безпеки. Сьогодні від свідомості кожного з нас залежить те, як ми подолаємо цей виклик», – наголосив Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 430467

Хворіють 237761

Одужали 184782

Померли 7924

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Як повідомлялося, за минулу добу, 4 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 983 людей. Це на 127 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 3 листопада було 856 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 41373 випадки захворювання на Covid-19. Це найвища добова кількість нових хворих у Києві від початку епідемії.