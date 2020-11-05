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    Коронавірус у Києві: Кличко оприлюднив свіжу статистику (мапа)

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    Майже сотня нових хворих на коронавірус потрапили до лікарні - Коронавірус у Києві: Кличко оприлюднив свіжу статистику (мапа)
    Майже сотня нових хворих на коронавірус потрапили до лікарні

    Більшість виявлених за добу хворих – жінки

    До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 99 пацієнтів із коронавірусом. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

    «Кількість хворих на коронавірус у столиці продовжує тривожно збільшуватись. За минулу добу в Києві виявили 983 хворих на Covid-19. Померли 11 людей. Усього коронавірус забрав життя 827 киян. На сьогодні в столиці вже 41373 підтверджених випадки захворювання на Covid-19», – повідомив мер.

    Серед тих, що захворіли: 

    • 539 жінок віком від 18 до 89 років,
    • 362 чоловіка віком від 18 до 91 року,
    • 41 дівчинка від одного місяця до 17 років,
    • 41 хлопчик від одного до 17 років. 

    Захворіли, зокрема, 27 медиків.

    Одужали в столиці ще 348 людей. Всього коронавірус подолали 13769 мешканців Києва. 

    Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Солом‘янському районі – 154, в Деснянському – 144 та 127 випадків – у Дарницькому районі.

    Статистика щодо захворюваності у столиці. Джерело: пресслужба мера Києва
    Статистика щодо захворюваності у столиці. Джерело: пресслужба мера Києва

    «Ситуація складна. Не ставтесь до коронавірусу, як до примарної загрози! Дотримуйтесь основних правил безпеки. Сьогодні від свідомості кожного з нас залежить те, як ми подолаємо цей виклик», – наголосив Кличко. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      430467
    • Хворіють
      237761
    • Одужали
      184782
    • Померли
      7924

    Як повідомлялося, за минулу добу, 4 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 983 людей. Це на 127 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 3 листопада було 856 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 41373 випадки захворювання на Covid-19. Це найвища добова кількість нових хворих у Києві від початку епідемії.

    Віталій Кличко Київ лікарня кияни коронавірус
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