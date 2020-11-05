У лікарнях Київщини на кисневій підтримці понад 700 пацієнтів із Covid-19

60% хворих на коронавірус, що лікуються на Київщині, потребують кисневої підтримки

У коронавірусних лікарнях Київщини підключать до кисню ще майже 900 ліжок

У госпітальних базах Київщини більше половини інфекційних ліжок забезпечені киснем. Наступного тижня планують підключити ще 220, а впродовж листопада – 651. Таким чином одночасно отримувати кисень зможуть 1595 пацієнтів. Про це повідомив очільник Київської обласної держадміністрації Василь Володін під час брифінгу.

«Зараз у лікарнях на кисневій підтримці перебувають 706 пацієнтів із Covid-19. Це 60% від загальної кількості людей, які лікуються на стаціонарах. Із них – 34 хворих підключені до апаратів ШВЛ», - розповів він.

Володін зазначив, що на сьогодні лікарні Київщини спроможні забезпечити киснем кожного, хто цього потребує. «Якщо на початку епідемії мали лише 57 точок доступу до кисню, то зараз їх 969. Мережу розширюємо щотижня», – деталізував Володін.

Як повідомлялося, наразі в Київській області в госпітальних базах лікується 1175 людей. Інфекційні ліжка в медзакладах завантажені на 60%

На Київщині перепрофілюють шість лікарень, щоб надавати медичну допомогу хворим на коронавірус. Завдяки цьому в регіоні створять резерв на 345 інфекційних ліжок.

В області також визначили додатковий перелік потенційних лікарень для лікування пацієнтів із Covid-19. Поки що їх розглядають у перспективі й готуватимуть до перепрофілізації, якщо кількість пацієнтів буде продовжувати зростати. Відтак йдеться про 13 медзакладів.