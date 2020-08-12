Коронавірус у Києві: за добу до лікарень потрапили 27 хворих



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Найбільше нових випадків Covid-19 виявлено в Дарницькому районі Києва

За минулу добу кількість хворих на коронавірус в Києві збільшилась на 182 людини. До лікарень столиці госпіталізували 27 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

«Кількість хворих на коронавірус в Києві продовжує зростати щодня. 182 виявлених випадки - тільки за минулу добу. На сьогодні в столиці вже 9869 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», - повідомив мер.

Серед тих, хто захворіли:

86 жінок віком від 19 до 85 років,

8 дівчаток від 2 до 13 років,

83 чоловіки віком від 19 до 82 рокiв,

п’ятеро хлопчиків від 2 до 14 років.

Захворіли, зокрема, і п’ятеро медиків.

За минулу добу одужала 31 людина. Усього коронавірус подолали 3278 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 39. У Деснянському– 24. Та в Солом’янському районі – 21 випадок.





«Не ігноруйте загрозу. Одягайте маску в публічних місцях, у транспорті. Тримайте також соціальну дистанцію. Не забувайте часто мити руки та користуватися антисептиком. Бережіть себе!» - наголосив Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 83115

Одужали 44934

Хворіють 36230

Померли 1951

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Як повідомлялося, станом на ранок 12 серпня у Києві підтверджено 9869 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилась на 182 особи.