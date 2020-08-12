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    Коронавірус у Києві: за добу до лікарень потрапили 27 хворих

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    Коронавірус у Києві: за добу до лікарень потрапили 27 хворих

    Найбільше нових випадків Covid-19 виявлено в Дарницькому районі Києва

    За минулу добу кількість хворих на коронавірус в Києві збільшилась на 182 людини. До лікарень столиці госпіталізували 27 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Кількість хворих на коронавірус в Києві продовжує зростати щодня. 182 виявлених випадки - тільки за минулу добу. На сьогодні в столиці вже 9869 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», - повідомив мер.

    Серед тих, хто захворіли:

    • 86 жінок віком від 19 до 85 років,
    • 8 дівчаток від 2 до 13 років,
    • 83 чоловіки віком від 19 до 82 рокiв,
    • п’ятеро хлопчиків від 2 до 14 років.

    Захворіли, зокрема, і п’ятеро медиків.

    За минулу добу одужала 31 людина. Усього коронавірус подолали 3278 мешканців Києва.

    Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 39. У Деснянському– 24. Та в Солом’янському районі – 21 випадок.


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    «Не ігноруйте загрозу. Одягайте маску в публічних місцях, у транспорті. Тримайте також соціальну дистанцію. Не забувайте часто мити руки та користуватися антисептиком. Бережіть себе!» - наголосив Кличко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      83115
    • Одужали
      44934
    • Хворіють
      36230
    • Померли
      1951

    Як повідомлялося, станом на ранок 12 серпня у Києві підтверджено 9869 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилась на 182 особи.

     

    Віталій Кличко Київ лікарня епідемія кияни коронавірус
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