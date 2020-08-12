Коронавірус у Києві: за добу до лікарень потрапили 27 хворих
Найбільше нових випадків Covid-19 виявлено в Дарницькому районі Києва
За минулу добу кількість хворих на коронавірус в Києві збільшилась на 182 людини. До лікарень столиці госпіталізували 27 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.
«Кількість хворих на коронавірус в Києві продовжує зростати щодня. 182 виявлених випадки - тільки за минулу добу. На сьогодні в столиці вже 9869 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», - повідомив мер.
Серед тих, хто захворіли:
- 86 жінок віком від 19 до 85 років,
- 8 дівчаток від 2 до 13 років,
- 83 чоловіки віком від 19 до 82 рокiв,
- п’ятеро хлопчиків від 2 до 14 років.
Захворіли, зокрема, і п’ятеро медиків.
За минулу добу одужала 31 людина. Усього коронавірус подолали 3278 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 39. У Деснянському– 24. Та в Солом’янському районі – 21 випадок.
«Не ігноруйте загрозу. Одягайте маску в публічних місцях, у транспорті. Тримайте також соціальну дистанцію. Не забувайте часто мити руки та користуватися антисептиком. Бережіть себе!» - наголосив Кличко.
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Всього83115
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Одужали44934
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Хворіють36230
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Померли1951
Як повідомлялося, станом на ранок 12 серпня у Києві підтверджено 9869 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилась на 182 особи.