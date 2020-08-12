Степанов розповів про створення української вакцини від коронавірусу



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Степанов зазначив, що Міністерство охорони здоров’я має розуміння, як розпочати виробництво вакцин на території країни.

Українські науковці здатні зробити вакцину, «просто їм треба створити умови», то МОЗ цим зараз займається, - міністр

В Україні за час незалежності знищили майже всі потужності для виробництва вакцин.

Про це заявив очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 12 серпня.

Водночас Степанов зазначив, що Міністерство охорони здоров’я має розуміння, як розпочати виробництво вакцин на території країни.

«Проте деталями цього «розуміння» міністр не поділився», - йдеться у повідомленні.

За словами Степанова, в Україні «ще за радянських часів були потужні інститути, потужна наукова базу, мали виробництво відповідних вакцин».

«Потім це все почали знищувати. В нас зараз є чітке розуміння, що потім виллється в стратегію щодо початку виробництва вакцин на території країни на наших потужностях», - запевнив Степанов під час брифінгу 12 серпня.

Міністр розповів, що отримав відповідне завдання від президента.

«Всім зрозуміло, що якщо країна має своє виробництво вакцин, ми менш залежні від когось. І я провів на минулому тижні ще одну зустріч, на якій були присутні наші потужні фармпідприємства, також були присутні наші вчені з Національної академії наук, з Інституту мікробіології. Вчені, які здатні при певних умовах при поєднанні наукового і виробничого потенціалу здатні створювати вакцини», - додав Степанов.

Міністр стверджує, що оскільки українські науковці здатні зробити вакцину, «просто їм треба створити умови», то МОЗ цим зараз займається.

Нагадаємо, Зеленський пообіцяв мільйон доларів українським науковцям за розробку вакцини від Covid-19.

Як повідомлялося, ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.

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Німеччина жорстко розкритикувала реєстрацію Росією вакцини від коронавірусу.

Нагадаємо, вчора, 11 серпня Путін заявив, що Росія зареєструвала першу у світі вакцину від коронавірусу. Також повідомлялося, що з моменту реєстрації вакцини починається третя фаза її випробувань.

Раніше у Німеччині Інститут імені Пауля Ерліха (PEI), що займається ліцензуванням вакцин, заявив про створення вакцини від коронавірусу в кінці 2020 року.

До відома, США вже замовили 100 млн доз вакцини від коронавірусу майже на $2 млрд.

Окрім того, Євросоюз виділив €100 мільйонів для розробки вакцини проти Covid-19.

Також у Всесвітній організації охорони здоров’я спрогнозували, що масова вакцинація від коронавірусу може початися в середині 2021 року.

У МОЗ раніше повідомили, що масове виробництво вакцини від коронавірусу почнеться не раніше весни 2021 року.