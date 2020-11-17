Крадуть ґрунт і зелені насадження: столичні парки страждають від вандалів (фото)

Крадіжку зелених насаджень майже щодня виявляють охоронці парків

У столичних парках відбувається крадіжка зелених насаджень. Такі злочини ледь не щодня фіксують працівники муніципальної охорони Києва.

Як повідомляє «Муніципальна варта» у Facebook, сьогодні у парку Партизанської слави охоронцями було виявлено крадіжку куща троянди.

«Поруч дорога, зупинка громадського транспорту. Але злодіїв це не зупинило. Складається враження, що під кожен кущ треба камери ставити», - зазначили охоронці.

У парку Партизанської слави злодії викрали кущ троянди

У понеділок, 16 листопада, у парку «Совки» у Святошинському районі охоронці виявили чоловіка, який вивозив ґрунт.

З крадієм було проведено роз'яснювальну бесіду, ґрунт повернуто на місце.

А минулого тижня у парку «Відрадний» було викрадено 16 саджанців ялівцю.

На місці ялівцю залишились лише ямки

Як повідомлялося, у ніч на 2 листопада невідомі пошкодили фігури квіткових казкових героїв у парку «Перемога» в Дніпровському районі Києва