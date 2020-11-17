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    Крадуть ґрунт і зелені насадження: столичні парки страждають від вандалів (фото)

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    <p>Із парку &laquo;Совки&raquo; чоловік вивозив ґрунт</p> - Крадуть ґрунт і зелені насадження: столичні парки страждають від вандалів (фото)

    Із парку «Совки» чоловік вивозив ґрунт

    Фото: Муніципальна варта Києва

    Крадіжку зелених насаджень майже щодня виявляють охоронці парків

    У столичних парках відбувається крадіжка зелених насаджень. Такі злочини ледь не щодня фіксують працівники муніципальної охорони Києва.

    Як повідомляє «Муніципальна варта» у Facebook, сьогодні у парку Партизанської слави охоронцями було виявлено крадіжку куща троянди.

    «Поруч дорога, зупинка громадського транспорту. Але злодіїв це не зупинило. Складається враження, що під кожен кущ треба камери ставити», - зазначили охоронці.

    У парку Партизанської слави злодії викрали кущ троянди
    У парку Партизанської слави злодії викрали кущ троянди

    У понеділок, 16 листопада, у парку «Совки» у Святошинському районі охоронці виявили чоловіка, який вивозив ґрунт.

    З крадієм було проведено роз'яснювальну бесіду, ґрунт повернуто на місце.

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    Крадуть ґрунт і зелені насадження: столичні парки страждають від вандалів (фото)
    Крадуть ґрунт і зелені насадження: столичні парки страждають від вандалів (фото)

    А минулого тижня у парку «Відрадний» було викрадено 16 саджанців ялівцю.

    На місці ялівцю залишились лише ямки
    На місці ялівцю залишились лише ямки

    Як повідомлялося, у ніч на 2 листопада невідомі пошкодили фігури квіткових казкових героїв у парку «Перемога» в Дніпровському районі Києва

    Теги: Київ кримінал вандалізм парк
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