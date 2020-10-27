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    Вандали скинули у Дніпро в Києві три сміттєві контейнери (фото)

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    Невідомі перетягли контейнери для сміття та перекинули в річку - Вандали скинули у Дніпро в Києві три сміттєві контейнери (фото)
    Невідомі перетягли контейнери для сміття та перекинули в річку

    Контейнери зі сміттям опинилися в річці

    У вівторок, 27 жовтня, зафіксовано факт вандалізму у парку на Русанівській набережній. Про це повідомляє комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району Києва.

    «Вночі невідомими було перетягнуто контейнери для збору сміття та повалено до річки. Два повних і один напівпорожній контейнери працівники КП УЗН Дніпровського району знайшли перекинутими у Дніпрі», - розповіли комунальники.

    Вони в розпачі, адже, окрім того, що витягнути сміттєві баки займе зайві години, які можна було б використати для догляду за рослинами, так ще й доведеться залучати техніку, адже вручну витягнути повні контейнери неможливо.

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    Вандали скинули у Дніпро в Києві три сміттєві контейнери (фото)
    Вандали скинули у Дніпро в Києві три сміттєві контейнери (фото)
    Вандали скинули у Дніпро в Києві три сміттєві контейнери (фото)
    Вандали скинули у Дніпро в Києві три сміттєві контейнери (фото)

    Як повідомлялося, у ніч на  9 жовтня співробітники муніципальної охорони затримали у парку Кіото жінку, яка викрадала квіти з клумб.

    У серпні у Києві вандали намагалися зруйнувати скульптуру про Голодомор.

    Київрада звернулася до Верховної Ради та Кабінету міністрів із пропозицією посилити відповідальність за пошкодження майна. 

    Київ вандалізм сміття річка Дніпро парк
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