Вандали скинули у Дніпро в Києві три сміттєві контейнери (фото)
Контейнери зі сміттям опинилися в річці
У вівторок, 27 жовтня, зафіксовано факт вандалізму у парку на Русанівській набережній. Про це повідомляє комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району Києва.
«Вночі невідомими було перетягнуто контейнери для збору сміття та повалено до річки. Два повних і один напівпорожній контейнери працівники КП УЗН Дніпровського району знайшли перекинутими у Дніпрі», - розповіли комунальники.
Вони в розпачі, адже, окрім того, що витягнути сміттєві баки займе зайві години, які можна було б використати для догляду за рослинами, так ще й доведеться залучати техніку, адже вручну витягнути повні контейнери неможливо.
Як повідомлялося, у ніч на 9 жовтня співробітники муніципальної охорони затримали у парку Кіото жінку, яка викрадала квіти з клумб.
У серпні у Києві вандали намагалися зруйнувати скульптуру про Голодомор.
Київрада звернулася до Верховної Ради та Кабінету міністрів із пропозицією посилити відповідальність за пошкодження майна.