У столичному парку з’явився велетенський ведмідь (фото)

Діти вже не відходять від зеленого велетня

У парку «Перемога» в Дніпровському районі Києва зеленбудівці встановили величезного зеленого ведмедя. Про це повідомляє комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району столиці.

«Улюбленець дітлахів уже на своєму місці… Не встигли встановити, як малеча вже не відходить від улюбленця», - радіють озеленювачі міста.

Як відомо, зелений ведмідь у парку «Перемога» з’явився минулого року. Його висота становить 3,2 м, а ширина – 3 м. Ведмідь виготовлений зі штучного газону, каркас - із дроту.

Нагадаємо, 2 листопада невідомі пошкодили фігури квіткових казкових героїв у парку «Перемога» в Дніпровському районі Києва.