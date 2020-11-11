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    У столичному парку з’явився велетенський ведмідь (фото)

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    <span lang="UK">Ведмідь виготовлений зі штучного газону</span> - У столичному парку з’явився велетенський ведмідь (фото)
    Ведмідь виготовлений зі штучного газону
    Фото: КП УЗН Дніпровського району

    Діти вже не відходять від зеленого велетня

    У парку «Перемога» в Дніпровському районі Києва зеленбудівці встановили величезного зеленого ведмедя. Про це повідомляє комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району столиці.

    «Улюбленець дітлахів уже на своєму місці… Не встигли встановити, як малеча вже не відходить від улюбленця», - радіють озеленювачі міста.

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    У столичному парку з’явився велетенський ведмідь (фото)
    У столичному парку з’явився велетенський ведмідь (фото)

    Як відомо, зелений ведмідь у парку «Перемога» з’явився минулого року. Його висота становить 3,2 м, а ширина – 3 м. Ведмідь виготовлений зі штучного газону, каркас - із дроту.

    Нагадаємо, 2 листопада невідомі пошкодили фігури квіткових казкових героїв у парку «Перемога» в Дніпровському районі Києва.

    Київ діти Київзеленбуд парк
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