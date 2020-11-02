Вандали понівечили фігури казкових героїв у київському парку (фото)
Невідомі познущалися над конструкцією Аліси та Шляпника з виставки квітів
У ніч на понеділок, 2 листопада, невідомі пошкодили фігури квіткових казкових героїв у парку «Перемога» в Дніпровському районі Києва. Про це повідомляє комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району столиці.
«Сьогодні вночі в прямому сенсі познущалися над конструкцією Аліси та Шляпника з виставки квітів «Аліса в країні див», що у парку «Перемога», - йдеться в повідомленні.
Зеленбудівці в розпачі. «Прикро бачити відношення людей до праці, в яку вкладаємо вміння, час та частинку своєї любові...», - зазначили вони.
Нагадаємо, 28 травня у київському парку «Перемога» відкрили унікальну виставку квіткових інсталяцій, присвячену роману «Аліса в країні див».
А наприкінці жовтня у парку з’явилися нові казкові герої, виготовлені з квітів.
Як відомо, у Києві останнім часом почастішали випадку вандалізму.
Київрада звернулася до Верховної Ради та Кабінету міністрів із пропозицією посилити відповідальність за пошкодження майна.