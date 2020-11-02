Вандали понівечили фігури казкових героїв у київському парку (фото)

Невідомі познущалися над конструкцією Аліси та Шляпника з виставки квітів

У ніч на понеділок, 2 листопада, невідомі пошкодили фігури квіткових казкових героїв у парку «Перемога» в Дніпровському районі Києва. Про це повідомляє комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району столиці.

«Сьогодні вночі в прямому сенсі познущалися над конструкцією Аліси та Шляпника з виставки квітів «Аліса в країні див», що у парку «Перемога», - йдеться в повідомленні.

Зеленбудівці в розпачі. «Прикро бачити відношення людей до праці, в яку вкладаємо вміння, час та частинку своєї любові...», - зазначили вони.

Нагадаємо, 28 травня у київському парку «Перемога» відкрили унікальну виставку квіткових інсталяцій, присвячену роману «Аліса в країні див».

А наприкінці жовтня у парку з’явилися нові казкові герої, виготовлені з квітів.

Як відомо, у Києві останнім часом почастішали випадку вандалізму.

Київрада звернулася до Верховної Ради та Кабінету міністрів із пропозицією посилити відповідальність за пошкодження майна.