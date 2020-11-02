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    Вандали понівечили фігури казкових героїв у київському парку (фото)

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    Фігура Шляпника повалена - Вандали понівечили фігури казкових героїв у київському парку (фото)
    Фігура Шляпника повалена
    Фото: КП по УЗН Дніпровського району, Facebook

    Невідомі познущалися над конструкцією Аліси та Шляпника з виставки квітів

    У ніч на понеділок, 2 листопада, невідомі пошкодили фігури квіткових казкових героїв у парку «Перемога» в Дніпровському районі Києва. Про це повідомляє комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району столиці.

    «Сьогодні вночі в прямому сенсі познущалися над конструкцією Аліси та Шляпника з виставки квітів «Аліса в країні див», що у парку «Перемога», - йдеться в повідомленні.

    Зеленбудівці в розпачі. «Прикро бачити відношення людей до праці, в яку вкладаємо вміння, час та частинку своєї любові...», - зазначили вони.

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    Вандали понівечили фігури казкових героїв у київському парку (фото)
    Вандали понівечили фігури казкових героїв у київському парку (фото)
    Вандали понівечили фігури казкових героїв у київському парку (фото)

    Нагадаємо, 28 травня у київському парку «Перемога» відкрили унікальну виставку квіткових інсталяцій, присвячену роману «Аліса в країні див».

    А наприкінці жовтня у парку з’явилися нові казкові герої, виготовлені з квітів.

    Як відомо, у Києві останнім часом почастішали випадку вандалізму.

    Київрада звернулася до Верховної Ради та Кабінету міністрів із пропозицією посилити відповідальність за пошкодження майна. 

    Київ вандалізм Київзеленбуд парк
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