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    Красивий і небезпечний: у лісі в Києві виявили отруйного павука (фото)

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    Отруйного павука помітили в листі - Красивий і небезпечний: у лісі в Києві виявили отруйного павука (фото)
    Отруйного павука помітили в листі
    Фото: Телеграф

    Укус павука Ерезуса викликає сильний біль та оніміння протягом кількох днів

    У лісі на столичній Троєщині один із місцевих жителів під час прогулянки з дітьми помітив у листі отруйного павука. Про це «Телеграфу» розповів Ігор Банацький, котрий і побачив чорного Ерезуса.

    За словами чоловіка, цей павук є одним із найкрасивіших та разом із тим найотруйніших павуків України. Його укус викликає сильний біль та оніміння протягом 3-6 днів. Цей вид називають ласкаво павук-сонечко або Ерезус Нігер (лат. Eresus kollari) по-науковому.

    Цей вид павуків живе у норах і це єдиний представник своїх тропічних родичів, який живе так далеко в північних широтах.

    Самці мають розміри від 8 до 11 мм, самиці — від 9 до 16 мм. Першого легко впізнати за яскраво-червоним черевом, прикрашеним чотирма круглими чорними плямами. Самиця майже повністю чорна, за винятком пучка з вохристих волосків на голові.

    Самці Ерезуса мають яскраво-червоне черево
    Самці Ерезуса мають яскраво-червоне черево

    Нора цього виду павуків вистелена павутиною. Біля входу павутина розширюється, утворюючи своєрідний килим, розкладений на землі, який закінчується нитками. Це своєрідна пастка, куди потрапляють комахи та дрібні членистоногі.

    У вересні на кілька днів самець перебирається в нору самиці для спарювання. Після спаровування самиця плете білий кокон для захисту яєць. Молодь вилуплюється через кілька тижнів, потім мати замикається з ними у своїй норі. Спочатку вона годує їх перевареною їжею, яку випльовує, потім через кілька днів помирає, а її тіло служить їжею для молодняку. Наступної весни потомство залишає своє гніздо і кожен павук будує власну норку.

    Як повідомлялося, влітку під Києвом чоловіка на городі вкусив отруйний павук.

    Раніше на популярному українському курорті туристку вкусив смертельно небезпечний павук. Жінка прибула до Скадовська і вирушила звідти на «українські Мальдіви» – острів Джарилгач. Милуючись тамтешніми краєвидами, вона ходила босоніж піщаними дюнами і не помітила каракурта. Павук вкусив жінку за ногу і вона відразу ж відчула різкий «вогняний» біль (характерна реакція на отруту цього виду комах). Туристку довелося негайно евакуювати назад до Скадовська на зворотний бік Джарилгацької затоки. Жінку одразу госпіталізували до місцевої райлікарні.

    Теги: Київ Троєщина ліс небезпека
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    Красивий і небезпечний: у лісі в Києві виявили отруйного павука (фото)