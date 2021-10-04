Красивий і небезпечний: у лісі в Києві виявили отруйного павука (фото)
Укус павука Ерезуса викликає сильний біль та оніміння протягом кількох днів
У лісі на столичній Троєщині один із місцевих жителів під час прогулянки з дітьми помітив у листі отруйного павука. Про це «Телеграфу» розповів Ігор Банацький, котрий і побачив чорного Ерезуса.
За словами чоловіка, цей павук є одним із найкрасивіших та разом із тим найотруйніших павуків України. Його укус викликає сильний біль та оніміння протягом 3-6 днів. Цей вид називають ласкаво павук-сонечко або Ерезус Нігер (лат. Eresus kollari) по-науковому.
Цей вид павуків живе у норах і це єдиний представник своїх тропічних родичів, який живе так далеко в північних широтах.
Самці мають розміри від 8 до 11 мм, самиці — від 9 до 16 мм. Першого легко впізнати за яскраво-червоним черевом, прикрашеним чотирма круглими чорними плямами. Самиця майже повністю чорна, за винятком пучка з вохристих волосків на голові.
Нора цього виду павуків вистелена павутиною. Біля входу павутина розширюється, утворюючи своєрідний килим, розкладений на землі, який закінчується нитками. Це своєрідна пастка, куди потрапляють комахи та дрібні членистоногі.
У вересні на кілька днів самець перебирається в нору самиці для спарювання. Після спаровування самиця плете білий кокон для захисту яєць. Молодь вилуплюється через кілька тижнів, потім мати замикається з ними у своїй норі. Спочатку вона годує їх перевареною їжею, яку випльовує, потім через кілька днів помирає, а її тіло служить їжею для молодняку. Наступної весни потомство залишає своє гніздо і кожен павук будує власну норку.
Як повідомлялося, влітку під Києвом чоловіка на городі вкусив отруйний павук.
Раніше на популярному українському курорті туристку вкусив смертельно небезпечний павук. Жінка прибула до Скадовська і вирушила звідти на «українські Мальдіви» – острів Джарилгач. Милуючись тамтешніми краєвидами, вона ходила босоніж піщаними дюнами і не помітила каракурта. Павук вкусив жінку за ногу і вона відразу ж відчула різкий «вогняний» біль (характерна реакція на отруту цього виду комах). Туристку довелося негайно евакуювати назад до Скадовська на зворотний бік Джарилгацької затоки. Жінку одразу госпіталізували до місцевої райлікарні.