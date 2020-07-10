На популярному українському курорті туристку вкусив смертельно небезпечний павук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Його отрута у 15 разів сильніша за отруту гримучої змії, тому жінку відразу госпіталізували

Інцидент стався на Херсонщині. Отруйний павук вкусив 32-річну відпочивальницю із Києва.

За даними «Голосу України», жінка прибула до Скадовська і вирушила звідти на «українські Мальдіви» – острів Джарилгач.

Милуючись тамтешніми краєвидами, вона ходила босоніж піщаними дюнами і не помітила каракурта.

Павук вкусив жінку за ногу і вона відразу ж відчула різкий «вогняний» біль (характерна реакція на отруту цього виду комах).

Туристку довелося негайно евакуювати назад до Скадовська на зворотний бік Джарилгацької затоки. Жінку одразу госпіталізували до місцевої райлікарні.

Каракурт - один із найнебезпечніших видів павуків роду Чорних вдів. Його укус у 50 разів отруйніший, ніж укус тарантула. Смертність від його укусу, за підрахунками вчених, становить близько 4%, а отрута цього павука - у 15 разів сильніша за отруту гримучої змії.

Про каракуртів на Херсонщині знають, проте щоліта тут все одно фіксують по кілька атак отруйних павуків на людей.

Здебільшого люди страждають внаслідок власної необережності - працюючи у полі чи на городі, не одягають закритого взуття, а на узбережжі - ризикують заходити углиб дюн, де здавна обжилася «чорна вдова».

Часом каракурти можуть пробиратися до осель, курортних будиночків і господарчих будівель, тож вхідні двері та вікна у них радять захищати протимоскітною сіткою.