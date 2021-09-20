Кримінальний «тест-драйв»: молодик під наркотиками вирішив покататися на викраденій автівці

Зловмисник помітив, що власник вийшов з авто та не замкнув його, тож вирішив прокататися

У Святошинському районі Києва правоохоронці затримали чоловіка, який незаконно заволодів автівкою. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Так, до поліції Києва надійшло повідомлення від мешканця Святошинського району про викрадення його автівки «Хюндай» на вулиці Клавдіївській. Заявник додав, що залишив біля будинку незамкнений автомобіль із ключами всередині та відлучився на декілька хвилин у справах. На місце виїхали слідчо-оперативна група територіального підрозділу та екіпаж патрульних поліцейських.

Провівши першочергові слідчі дії та опрацювавши відео з камер спостереження системи «Безпечне місто», правоохоронці відстежили рух зловмисника на викраденому транспортному засобі.

«Через дві години ми отримали анкетні дані ймовірного підозрюваного та встановили місцезнаходження авто на одній із вулиць Святошинського району. Чоловік, ймовірно, перебував під дією наркотичних речовин, а тому його доставили до медичного закладу для освідування. Він розповів, що помітив незамкнений автомобіль та вирішив прокататися. 37-річного уродженця Київської області затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», – розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника Святошинського управління поліції Петро Токар.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України - це незаконне заволодіння транспортним засобом. За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Суд обрав затриманому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років.

Як повідомлялося, поліцейські затримали мешканця Києва, який викрав Toyota Land Cruiser Prado. Під час затримання чоловік намагався втекти від поліції, але не впорався з керуванням та врізався у паркан.