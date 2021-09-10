На столичних Позняках чоловік зламав платіжний термінал і вкрав гроші (фото)

Зловмисник здійснив незаконні електронні операції та перерахував майже 50 тисяч гривень на свій рахунок

Затриманому загрожує до шести років позбавлення волі

У Києві оперативники затримали чоловіка, який пошкодив платіжний термінал, викрав з нього гроші та комплектувальне обладнання. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

За допомогою викрадених комп’ютерних плат, зловмисник здійснив незаконні електронні операції та перерахував майже 50 тисяч гривень на свій рахунок.

Заяву про злочин до поліції надіслав власник платіжного термінала, що на вулиці Срібнокільській у Києві. Заявник повідомив, що невідомі пошкодили корпус пристрою та викрали гроші у сумі близько 20 тисяч гривень та програмне комплектувальне обладнання.

Оперативники протягом доби встановили особу підозрюваного та затримали його. Ним виявився 32-річний киянин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні крадіжки.

«Під час першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що крім викрадених з терміналу грошей та комп’ютерного обладнання, підозрюваний здійснив незаконні електронні операції та перерахував майже 50 тисяч гривень на свій рахунок. За місцем мешкання чоловіка вилучили речові докази, які підтверджують причетність до вчинення даного злочину, а також щонайменше до восьми аналогічних правопорушень на території інших районів столиці», – зазначили у поліції.

Затриманому готують повідомлення про підозру за фактом крадіжки (ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України). Також готується клопотання до суду щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Затриманому загрожує до шести років позбавлення волі.

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