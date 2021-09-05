Підвела пам'ять: у Одесі в дипломата «викрали» автомобіль

Амбасадор забув, де припаркував свій транспортний засіб

В Одесі високопоставлений дипломат з Латвії заявив про викрадення службового автомобіля. Однак правоохоронці з'ясували, що автівку ніхто не крав. Про це інцидент, який стався 4 вересня, повідомляє «Думская».

Так, дипломат залишив свою Audi Q8 на Олександрівському проспекті. Він припаркував автомобіль та пішов у справах.

Однак повернувшись чиновник переплутав адресу та не зміг знайти автівку. Він одразу ж звернувся до правоохоронців та заявив про викрадення.

На місце події прибули поліцейські, які одразу знайшли «загублену» Audi. З'ясувалося, що ніхто її не крав.

До слова, слідів алкогольного сп’яніння у дипломата не було.

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