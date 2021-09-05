  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Підвела пам'ять: у Одесі в дипломата «викрали» автомобіль

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Поліцейські швидко знайшли пропажу - Підвела пам'ять: у Одесі в дипломата «викрали» автомобіль
    Поліцейські швидко знайшли пропажу
    Фото Уніан

    Амбасадор забув, де припаркував свій транспортний засіб

    В Одесі високопоставлений дипломат з Латвії заявив про викрадення службового автомобіля. Однак правоохоронці з'ясували, що автівку ніхто не крав. Про це інцидент, який стався 4 вересня, повідомляє «Думская».

    Так, дипломат залишив свою Audi Q8 на Олександрівському проспекті. Він припаркував автомобіль та пішов у справах.

    Однак повернувшись чиновник переплутав адресу та не зміг знайти автівку. Він одразу ж звернувся до правоохоронців та заявив про викрадення.

    На місце події прибули поліцейські, які одразу знайшли «загублену» Audi. З'ясувалося, що ніхто її не крав.

    До слова, слідів алкогольного сп’яніння у дипломата не було.

    Читайте також:
    Теги: чиновник викрадення автомобіль Audi
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Підвела пам'ять: у Одесі в дипломата «викрали» автомобіль