Киянин на викраденому позашляховику влаштував епічні перегони з поліцією (відео)

Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми

Поліцейські затримали мешканця Києва, який викрав Toyota Land Cruiser Prado. Позашляховик зловмисник хотів продати та кілька днів ретельно переховувався від правоохоронців. Про це повідомила поліція Київської області.

За даними слідчих, злочин стався нещодавно у селі Гатне під Києвом. Зловмисник викрав дорогу машину та вивіз її у невідомому напрямку.

Правоохоронці встановили маршрут, за яким рухався підозрюваний, та з'ясували, що він перебуває у Білій Церкві.

Поліцейські кажуть, що викрадачем автівки виявився 39-річний киянин, який у 2019 році вчинив грабіж та перебував у розшуку.

Зловмисник тричі міняв номери Land Cruiser Prado, однак йому це не допомогло.

Під час затримання чоловік намагався втекти від поліції, але не впорався з керуванням та врізався у паркан.

Викрадача автівки затримали. Йому інкримінують незаконне заволодіння транспортним засобом. У Кримінальному кодексі України за це передбачене покарання у вигляді від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без неї.

Незабаром чоловіку повідомлять про підозру та обиратимуть запобіжний захід.

Нагадаємо, під Чернівцями автомобіль наїхав на коня, у результаті чого з’їхав у кювет. Водій перебуває в реанімації. Пасажир автівки загинув.

До слова, у Київській області на трасі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП за участю паломників-хасидів. Загинув громадянин Ізраїля.