Криваві розбірки в Гідропарку: чоловік встромив ножиці товаришу в шию (фото)



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Поліція вилучила ножиці як речовий доказ Фото: Нацполіція

Поліцейські затримали нападника

У Гідропарку під час риболовлі між п’яними приятелями виникла сварка, у ході якої один із чоловіків дістав ножиці та вдарив іншого у шию. Повідомлення про це надійшло до столичної поліції. За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативна група, лікарі та наряд патрульної поліції.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Під час встановлення усіх обставин події правоохоронці з’ясували, що чоловіки приїхали порибалити. Риболовля супроводжувалася вживанням алкоголю.

«На ґрунті раптової неприязні 50-річний зловмисник напав на товариша з ножицями. У результаті 45-річний потерпілий отримав проникаюче поранення в шию. Його госпіталізували для надання медичної допомоги в умовах стаціонару», - розповіла слідча Дніпровського управління поліції Олександра Короткевич.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вилучені ножиці, як речовий доказ, направлені на проведення експертного дослідження.

Слідчі Дніпровського управління поліції повідомили чоловіку про підозру у скоєні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.