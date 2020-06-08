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    У світі

    У Росії чоловік влаштував криваву різанину хірургічним інструментом у лікарні

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    <p>Троакар &ndash; гострий медичний інструмент для пункції</p> - У Росії чоловік влаштував криваву різанину хірургічним інструментом у лікарні

    Троакар – гострий медичний інструмент для пункції

    Дві постраждалі знаходяться в реанімації у важкому стані

    У Єлизаветинській лікарні Санкт-Петербурга (Російська Федерація) 42-річний пацієнт реанімації під час нервового зриву гострим хірургічним інструментом важко поранив двох жінок.

    Про це повідомляє Telegram-канал Life Shot.

    Пацієнт, який скоїв напад, лежав у лікарні близько місяця через кровотечу, що відкрилася. У нього був цироз печінки. Коли у нього стався психоз, він схопив троакар (медичний інструмент для пункції) і завдав поранення 59-річній і 61-річній жінкам.

    Постраждалі знаходяться в реанімації у важкому стані. Злочинець залишився в лікарні, оскільки тяжкість його стану не дозволяє співробітникам поліції забрати агресивного пацієнта у відділення і допитати.

    Медики вжили заходи для виключення подальших нападів з боку пацієнта і мають намір залучити до його лікування психіатрів.

    Як повідомлялося, 13 травня на стоянці біля храму на вулиці Мостицькій у Подільському районі Києва внаслідок конфлікту отримав вогнепальне поранення чоловік.

    Нагадаємо, 14 травня у квартирі будинку на проспекті Героїв Сталінграда в Оболонському районі Києва чоловік поранив ножем батька своєї співмешканки. Зловмиснику загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

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