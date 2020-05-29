Озброєну банду на Київщині очолював колишній «смотрящий по Лук’янівському СІЗО»



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Під час обшуку вилучено спецодяг, перуки, зброю, спеціальні засоби для відкриття дверей, вікон та сейфів та ін. Фото: Нацполіція

До складу банди, окрім організатора, увійшло ще шість осіб

Очільником організованої озброєної банди у складі 7 осіб, які займались розбійними нападами на підприємства, установи, організації та окремих осіб, а також крадіжками чужого майна, є неодноразово судимий за аналогічні злочини, 35-річний чоловік, який упродовж 2015-2019 років, перебуваючи під вартою, був одним із «смотрящих по Лук’янівському СІЗО». Вийшовши на волю, він на шлях виправлення не став, а організував нову банду.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

До відбору осіб, які можуть стати учасниками банди, «смотрящий» підходив ретельно та враховував особисті якості кандидатів: схильність до вчинення корисливих злочинів із застосуванням насильства, умови та спосіб їх життя, фізичний стан, зв’язки, здатність до підпорядкування тощо.

Керуючись жагою «легких грошей», до складу злочинного угруповання, окрім організатора, увійшло ще 6 осіб. На даний час на рахунку банди 6 епізодів злочинної діяльності.

Під час проведення обшуків правоохоронцями виявлено та вилучено: зброю та набої, засоби зв’язку – мобільні телефони та радіостанції, спецодяг однотипного зразку, маски, балаклави, перуки та накладні бороди, які використовувались з метою конспірації, речі, які належать потерпілим, спеціальні засоби для відкриття дверей, вікон та сейфів, транспортні засоби, які використовувались учасниками банди під час вчинення злочинів тощо.

Зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257 (бандитизм), ч.ч. 3, 5 ст. 185 (крадіжка), ч. 4 ст. 187 (розбій) КК України. На даний час вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років з конфіскацією майна.

Раніше поліція Київщини повідомила, що правоохоронці затримали озброєну банду, яка скоювала зухвалі розбійні напади на підприємства області.