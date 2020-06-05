Не пускав без маски: у Києві група пасажирів побила водія трамваю



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Хулігани напали на водія, побили та втекли з місця інциденту Архівне фото

Водія госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою та струсом мозку

У Києві госпіталізували водія трамваю, якого побили люди після зауваження.

Про це повідомляє пресслужба Київпастрансу.

Інцидент стався на трамвайному маршрутi №33к. На зупинці «вулиця Петра Запорожця» водій трамваю зробив зауваження пасажирам, які намагалися пройти до салону без засобів індивідуального захисту.

Через це вони напали на водія, побили та втекли з місця інциденту. Водія госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою та струсом мозку.

Як повідомлялося, Київський метрополітен почав частіше обмежувати вхід на деякі станції у години пік. П'ять станцій метро перебувають під особливим контролем.

Нагадаємо, станом на ранок 5 червня, у Києві підтверджено 3292 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 82 особи.