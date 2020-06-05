  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Не пускав без маски: у Києві група пасажирів побила водія трамваю

    • Розсилка
    Хулігани напали на водія, побили та втекли з місця інциденту - Не пускав без маски: у Києві група пасажирів побила водія трамваю
    Хулігани напали на водія, побили та втекли з місця інциденту
    Архівне фото

    Водія госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою та струсом мозку

    У Києві госпіталізували водія трамваю, якого побили люди після зауваження.

    Про це повідомляє пресслужба Київпастрансу.

    Інцидент стався на трамвайному маршрутi №33к. На зупинці «вулиця Петра Запорожця» водій трамваю зробив зауваження пасажирам, які намагалися пройти до салону без засобів індивідуального захисту.

    Через це вони напали на водія, побили та втекли з місця інциденту. Водія госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою та струсом мозку.

    Як повідомлялося, Київський метрополітен почав частіше обмежувати вхід на деякі станції у години пік. П'ять станцій метро перебувають під особливим контролем.

    Нагадаємо, станом на ранок 5 червня, у Києві підтверджено 3292 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 82 особи. 

    Читайте також:
    Київ громадський транспорт бійка водій напад Київпастранс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ