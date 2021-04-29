Купи сміття та безхатьки: Бессарабська площа у жахливому стані (фото)

Просто на площі біля Бессарабського ринку сплять безхатьки

Кияни скаржаться на бруд у столиці

За останні місяці одна з центральних площ Києва – Бессарабська площа – перетворилася на справжній смітник. Фото площі оприлюднив на своїй сторінці у Facebook колишній депутат Київської міської ради, голова руху «Кияни разом» Ярослав Діденко.

На фото зафіксовані безхатьки, які сплять біля Бессарабського ринку. Навколо валяються пусті пляшки, останки їжі, інші відходи.

«Ви підтримуєте те, що Бессарабська площа не може бути в такому жахливому антісанітарному стані? Одна з центральних площ нашого рідного Києва на Хрещатику за останні місяці знову перетворилася на смітник», – написав він у дописі.

Як повідомлялося, 24-25 квітня мешканці Києва разом із працівниками комунального підприємства «Плесо» провели потужну толоку біля озера Синятин (вулиця Іжевська). На даній локації прибрали сміття навколо водойми, дістали дерев'яні пні та шини з води, видалили аварійне гілля навколо озера. Всього було вивезено три МАЗи сміття

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