  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Купи сміття та безхатьки: Бессарабська площа у жахливому стані (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Просто на площі біля Бессарабського ринку сплять безхатьки - Купи сміття та безхатьки: Бессарабська площа у жахливому стані (фото)
    Просто на площі біля Бессарабського ринку сплять безхатьки
    Фото: Ярослав Діденко, Facebook

    Кияни скаржаться на бруд у столиці

    За останні місяці одна з центральних площ Києва – Бессарабська площа – перетворилася на справжній смітник. Фото площі оприлюднив на своїй сторінці у Facebook колишній депутат Київської міської ради, голова руху «Кияни разом» Ярослав Діденко.

    На фото зафіксовані безхатьки, які сплять біля Бессарабського ринку. Навколо валяються пусті пляшки, останки їжі, інші відходи.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Купи сміття та безхатьки: Бессарабська площа у жахливому стані (фото)
    Купи сміття та безхатьки: Бессарабська площа у жахливому стані (фото)
    Купи сміття та безхатьки: Бессарабська площа у жахливому стані (фото)

    «Ви підтримуєте те, що Бессарабська площа не може бути в такому жахливому антісанітарному стані? Одна з центральних площ нашого рідного Києва на Хрещатику за останні місяці знову перетворилася на смітник», – написав він у дописі.

    Як повідомлялося, 24-25 квітня мешканці Києва разом із працівниками комунального підприємства «Плесо» провели потужну толоку біля озера Синятин (вулиця Іжевська). На даній локації прибрали сміття навколо водойми, дістали дерев'яні пні та шини з води, видалили аварійне гілля навколо озера. Всього було вивезено три МАЗи сміття

    Читайте також:
    Теги: Київ сміття кияни вулиця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies