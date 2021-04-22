Вивезено 20 тис. тонн сміття, вимито 1100 км доріг. Як Київ прибирають після зими (фото)

Дорожники ліквідували 23 незаконних звалища на своїх територіях

Підприємства, які підпорядковані комунальній корпорації «Київавтодор», продовжують посилене прибирання доріг, тротуарів, велодоріжок, мостів і шляхопроводів від бруду і сміття. Про це повідомляє пресслужба корпорації.

Зазначається, що очищення міста проводиться цілодобово і без вихідних.

Із початку цього сезону з вулиць міста вивезли 19,1 тис. тонн сміття. Також комунальники ліквідували 23 незаконних звалища на балансових територіях.

Загалом прибрано 1100 км столичних доріг.

Також дорожні служби миють відбійники і направляючу огорожу.

До прибирання доріг і мостів залучені сучасні дорожні пилососи, поливо-мийні машини. Працюють і 24 комбіновані машини МКД-11 на шасі Ford, які миють проїжджу частину із використанням спеціальних шампуней.

На тротуарах, велодоріжках і велосмугах працюють універсальні пилососи Bucher «CityCat».

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що комунальна корпорація «Київавтодор» вже розпочала дорожній сезон.

Як повідомлялося, 10 квітня Київ розпочав капітальний ремонт Кільцевої дороги(автошлях Т-1027) на ділянці від вулиці Ватутіна до Одеської площі. Перший етап робіт виконують на ділянці від вул. Луценка до Одеської площі.