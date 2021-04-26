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    Біля озера на Осокорках зібрали три вантажівки сміття (фото)

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    Було прибрано територію навколо озера та видалено шини з водойми - Біля озера на Осокорках зібрали три вантажівки сміття (фото)
    Було прибрано територію навколо озера та видалено шини з водойми
    Фото: Дарницька РДА

    Комунальники та кияни провели толоку біля озера Синятин

    У минулі вихідні, 24-25 квітня, мешканці Києва разом із працівниками комунального підприємства «Плесо» провели потужну толоку біля озера Синятин (вулиця Іжевська). Про це повідомляє Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація.

    На даній локації прибрали сміття навколо водойми, дістали дерев'яні пні та шини з води, видалили аварійне гілля навколо озера.

    Всього було вивезено три МАЗи сміття.

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    Біля озера на Осокорках зібрали три вантажівки сміття (фото)
    Біля озера на Осокорках зібрали три вантажівки сміття (фото)
    Біля озера на Осокорках зібрали три вантажівки сміття (фото)
    Біля озера на Осокорках зібрали три вантажівки сміття (фото)
    Біля озера на Осокорках зібрали три вантажівки сміття (фото)
    Біля озера на Осокорках зібрали три вантажівки сміття (фото)
    Біля озера на Осокорках зібрали три вантажівки сміття (фото)
    Біля озера на Осокорках зібрали три вантажівки сміття (фото)
    Біля озера на Осокорках зібрали три вантажівки сміття (фото)
    Біля озера на Осокорках зібрали три вантажівки сміття (фото)
    Біля озера на Осокорках зібрали три вантажівки сміття (фото)
    Біля озера на Осокорках зібрали три вантажівки сміття (фото)
    Біля озера на Осокорках зібрали три вантажівки сміття (фото)
    Біля озера на Осокорках зібрали три вантажівки сміття (фото)
    Біля озера на Осокорках зібрали три вантажівки сміття (фото)
    Біля озера на Осокорках зібрали три вантажівки сміття (фото)
    Біля озера на Осокорках зібрали три вантажівки сміття (фото)
    Біля озера на Осокорках зібрали три вантажівки сміття (фото)
    Біля озера на Осокорках зібрали три вантажівки сміття (фото)
    Біля озера на Осокорках зібрали три вантажівки сміття (фото)

    Нагадаємо, у суботу, 24 квітня, у столиці відбулись толоки більш як на 20 локаціях – у парках, скверах, набережних та найбільш популярних місцях відпочинку.

    Під час толок висаджували дерева й кущі, перекопували лунки, прибирали парки, сквери, лісові зони, ліквідовували несанкціоновані сміттєзвалища. За кілька годин у столиці висадили більше 120 дерев (дуби, клени, верби, липи, катальпи) та понад 650 кущів (бирючина, спірея, барбарис, ялівець і туї). Зокрема, в парку Володимирська гірка висадили 37 кленів, дубів та верб.

    Теги: Київ сміття благоустрій водойма кияни
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