Біля озера на Осокорках зібрали три вантажівки сміття (фото)

Було прибрано територію навколо озера та видалено шини з водойми

Комунальники та кияни провели толоку біля озера Синятин

У минулі вихідні, 24-25 квітня, мешканці Києва разом із працівниками комунального підприємства «Плесо» провели потужну толоку біля озера Синятин (вулиця Іжевська). Про це повідомляє Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація.

На даній локації прибрали сміття навколо водойми, дістали дерев'яні пні та шини з води, видалили аварійне гілля навколо озера.

Всього було вивезено три МАЗи сміття.

Нагадаємо, у суботу, 24 квітня, у столиці відбулись толоки більш як на 20 локаціях – у парках, скверах, набережних та найбільш популярних місцях відпочинку.

Під час толок висаджували дерева й кущі, перекопували лунки, прибирали парки, сквери, лісові зони, ліквідовували несанкціоновані сміттєзвалища. За кілька годин у столиці висадили більше 120 дерев (дуби, клени, верби, липи, катальпи) та понад 650 кущів (бирючина, спірея, барбарис, ялівець і туї). Зокрема, в парку Володимирська гірка висадили 37 кленів, дубів та верб.