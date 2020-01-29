Квартирант до смерті побив киянина, у якого орендував житло (фото, відео)



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Поліція затримала 56-річного уродженця Миколаївщини Фото: Нацполіція

Конфлікт між опонентами виник через фінансове питання

У квартирі на проспекті Оболонському жінка виявила співмешканця мертвим. Повідомлення про це надійшло до столичної поліції. На адресу виїхала швидка медична допомога та слідчо-оперативна група Головного та районного управлінь поліції.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці попередньо встановили, що між двома чоловіками, один із яких є квартирантом, а інший – співмешканцем власниці помешкання, виник конфлікт через фінансове питання. Під час з’ясування відносин між опонентами сталася бійка, у ході якої орендар побив чоловіка палицею та пішов спати, а за кілька годин жінка виявила співмешканця без ознак життя.

Співробітники поліції затримали 56-річного уродженця Миколаївщини у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі чоловіку оголошено підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.