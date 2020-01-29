У Дніпрі затримали 19-річного маніяка: різав ножем і знімав на відео



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Спочатку він нападав на безхатьків, просто бив, а потім взявся за ніж

19-річний маніяк вирішив, що він має буквально «очистити» вулиці Дніпра від непотрібних, на його думку, людей, пишуть Факти.

Спочатку він нападав на безхатьків, просто бив, а потім взявся за ніж. Усе це він знімав на телефон, відео викладав у соцмережі, ще й закликав вбивати.

Вийти на різника з відеокамерою вдалось завдяки останній жертві його розправи, якій дивом вдалося вижити після десятка ударів ножем.

22-річний хлопець розповів, що у той вечір просто прийшов прогулятися з товаришем міською набережною, коли на них напав гурт підлітків.

Спочатку розпилили газ, а потім побили та обікрали. Але одному з нападників розбою було замало, він дістав ніж і почав шматувати свою жертву, знімаючи процес на телефон.

Поліція натрапила в мережі на шокуюче відео його різанини і обіцянку вбити в такий спосіб ще 20 людей, коли взялася розслідувати напад.

І лише тоді зрозуміли, що перед ними справжній маніяк, який планує масові вбивства на вулицях Дніпра.

Підозрюваного та двох його спільників знайшли і затримали за лічені години. Хлопець відразу впізнав свого ката.

Усі зараз в СІЗО, а на юного маніяка чекає психіатрична експертиза. Якщо його визнають осудним, за замах на вбивство та пропаганду насильства йому загрожує довічне ув’язнення.

Поліція перевіряє адміністіратора телеграм-каналу, через який поширювалося відео, а також розшукує інших членів банди та ймовірних її жертв.